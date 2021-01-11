DİSK-AR: Geniş tanımlı işsizlik yüzde 27 oldu

DİSK-Ar, işten çıkarma yasağı ve TÜİK hesaplama metodu nedeniyle dar işsizlik verilerinin gerçek durumu yansıtmadığını ifade etti. Yapılan açıklamada, geniş tanımlı işsizliğin yüzde 27 olduğu belirtilirken, geniş tanımlı işsiz sayısının 2 milyon 379 bin artarak 9 milyon 681 bine yükseldiği kaydedildi.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), geniş tanımlı işsizliğin yüzde 27, geniş tanımlı işsiz sayısının ise 9 milyon 681 bin olduğunu açıkladı.

DİSK-AR'dan yapılan açıklamada, "TÜİK Ekim 2020 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. TÜİK’e göre dar tanımlı işsiz sayısı 2020 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. Dar işsizlik oranı 0.7 puanlık azalış ile yüzde 12.7 seviyesinde gerçekleşti" denildi.

"Ancak işten çıkarma yasağı ve TÜİK hesaplama metodu nedeniyle dar işsizlik verileri gerçek durumu yansıtmıyor" ifadelerine yer verilen açıklamada, TÜİK’in dar tanımlı işsizlik hesaplamasının salgın döneminde iş kaybı yaşayanları yansıtmadığı vurgulandı.

📣DİSK-AR işsizliğin gerçek boyutlarını açıklıyor!

↗️Geniş tanımlı işsizlik yüzde 27, geniş tanımlı işsiz sayısı 9 milyon 681 bin!

⬇️Yıllık istihdam kaybı 900 bin!

↗️Ümitsiz işsiz sayısı 1,5 milyonu aştı.

👉Ayrıntılar için https://t.co/dz6oGxlqtI pic.twitter.com/GAnu5pt5mr — DİSK-AR (@disk_arastirma) January 11, 2021

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DİSK-AR'ın açıklamasında şunlar kaydedildi: