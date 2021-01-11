Hacı Sabancı: Türkiye ekonomisinden çok umutluyum

İş adamı Hacı Sabancı, Türkiye'nin salgın sürecinden sonra ekonomik olarak hızla toparlanmaya gideceğini belirterek "Ben Türkiye ekonomisinden çok umutluyum" ifadesini kullandı.

İş adamı Hacı Sabancı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle ilgili olarak Sabah yazarı Tuba Kalçık'a değerlendirmelerde bulundu.

Bu süreçte hayatın pamuk ipliğine bağlı olduğunu gördüğünü belirten Sabancı, "Bir virüs, en sevdiklerini senden alabiliyor. Materyalist şeylerin önemsiz olduğunu anladık. Maddi olarak ne kadar iyi olursan ol hayatın kısıtlanıyor. Aileyle vakit geçirmenin önemini daha iyi anladım" dedi.

"Aşı olacak mısınız?" sorusuna "Aşı olacağım, başka çaremiz yok. Ben aşı olmasam yaşlıları riske atarız. Yani anneannemi ya da dedemi riske atmak istemem" yanıtını veren Sabancı, salgının Türkiye ekonomisine etkisini de yorumladı. Sabancı, şunları söyledi:

"Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Pandemi dünya ekonomisini çok olumsuz etkiledi. Ülkemiz de etkilendi bu süreçten. Ama biz ekonomik açıdan güçlü potansiyeli olan bir ülkeyiz. Türkiye bu süreçten sonra ekonomik olarak hızla toparlanmaya gidecektir. Ben Türkiye ekonomisinden çok umutluyum."

Salgınla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu belirten Sabancı, Türkiye'nin süreci nasıl yönettiğiyle ilgili soruya da şu yanıtı verdi: