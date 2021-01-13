Çin Yuanı, dolara karşı 31 ayın en yüksek seviyesine yükseldi

Çin'de güçlü ekonomik toparlanma ve dolarda gerileme etkisi ile yuan, dolara karşı 31 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Global Times gazetesinin haberine göre, küresel yatırımcıların yuan talebinin artması, Çin'de güçlü ekonomik toparlanma ve dolarda gerileme etkisi ile yuan, dolara karşı 31 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Çin Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, yuan resmi kuru bugün 6,4605 ile 2018 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek düzeye geldi. Yuan geçen yıl dolara karşı yüzde 6 değer kazanmasının ardından

2021 yılının ilk 3 işlem gününde yüzde 1 değer artışı göstermişti.