TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan bankalara 'yüksek faiz' eleştirisi

Bankalardan kredi faizleri konusunda daha sorumlu bir yaklaşım bekledikleri söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bankalar, kredi faizlerini maliyetlerindeki artışın çok üzerinde artırarak, büyümeye destek değil köstek oluyorlar" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, bankaların kredi faizlerini maliyetin çok üzerinde artırarak büyümeye destek değil köstek olduklarını öne sürdü. Hisarcıklıoğlu, bankalara seslenerek, "Reel sektöre sırtınızı dönmeyin” dedi.

Dünya'nın aktardığı habere göre Hisarcıklıoğlu, Anadolu’nun dört bir yanında verimli ve düzgün çalışan pek çok işletme bulunduğunu belirterek, ihracata ve istihdama katkı sağlayan firmaların, korunması gerektiğini söyledi.

Reel sektör üzerindeki finansman yükünün azaltılması gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Enflasyonun ve faiz oranlarının makul bir düzeye gelmesi için makroekonomik dengelerin gözetilmesine ihtiyaç vardır” diye konuştu.

'Büyümeye destek değil köstek oluyorlar'

Bankalardan kredi faizleri konusunda daha sorumlu bir yaklaşım beklediklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Zamanında faiz indiriminde zorluk çıkaran bankalar, iş faiz artırımına geldiğinde gayet hızlı hareket edebiliyorlar. Kredi faizlerini, maliyetlerindeki artışın çok üzerinde yükselterek, büyümeye destek değil köstek oluyorlar. Bankalar, faizleri kolayca artırma alışkanlarına son vermeli ve sadece kendi gelirleri odaklı düşünmeyi bırakıp, ellerini taşın altına koymalılar” dedi.

Bankaların reel sektörü sırtını dönmemesi gerektiğine değinen Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Bankalarımıza seslenmek istiyorum; reel sektöre sırtınızı dönmeyin, hep bana olsun demeyin. Özellikle üretim, yatırım, ihracat yapanları ve istihdam sağlayanları özenle değerlendirin. Rekabetçi firmalarımızı ve girişimcilerimizi destekleyelim ve ayakta tutalım ki, büyüme ve ihracat kapasitemizi koruyalım ve sağlıklı şekilde arttıralım. Böylece pandemi sonrası, yeniden ve hızla ayağa kalkalım, küresel yarışta geride kalmayalım.”