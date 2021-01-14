Turizmde en büyük kaybı 185 milyar dolarla ABD yaşıyor, Türkiye 11. sırada

Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, koronavirüs salgını nedeniyle turizmde gelir kaybeden ülkeleri sıraladı. Buna göre 185 milyar dolar kayıpla ABD birinci, 25.5 milyar dolarla Türkiye 11. sırada yer aldı.

Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı ve NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada turizmde en büyük gelir kaybına uğrayan ülkeleri hesapladı.

Turizm gazetesinde yer alan habere göre en çok ziyaretçi alan ülkelerin salgın öncesi 2019’daki turist ve elde ettikleri turizm geliri ile 2020’de salgından dolayı turizmde uğradıkları kayıpları derleyen Yavuz, ekonomisi neredeyse tamamen turizme dayalı Macau, Tayland gibi ülkelerle önemli turizm geliri sağlayan ABD, İspanya , Fransa gibi ülkelerin kayıplarının çok büyük boyutlara ulaştığını belirtti.

Salgın nedeniyle dünya turizminin uğradığı bir trilyon dolarlık kaybın 185 milyarı ABD'de gerçekleşti. Salgın öncesinde 90 milyon kişiyle dünyanın en çok ziyaretçi alan ülkesi Fransa, turizm geliri kaybında 50 milyar dolar ile üçüncü, Türkiye ise 25.5 milyar dolar kayıpla 11. sırada yer aldı.