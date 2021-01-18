Altın haftaya hareketli başladı: 1.5 ayın en düşük seviyesinden döndü

Küresel piyasalarda altın fiyatları, sabah saatlerinde 1.807 dolarla geçen aralık ayı başından bu yana görülen en düşük seviyeyi gördükten sonra 1.835 doların üzerine çıktı.

Uluslararası piyasalarda altın fiyatları 2 Aralık'tan bu yana görülen en düşük seviyeye kadar gerilemenin ardından toparlandı.

Sabahın erken saatlerinde 1807 dolar seviyesine kadar geri çekilen spot altın fiyatı, ABD'de yeni koronavirüs yardım paketinin ABD dolarında güçlenmeyi kontrol altında tutmasının etkisi ile hızlı bir şekilde 1.835 doların üzerine tırmandı.

Dünya’nın haberine göre analistler, ABD dolarının yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görünmeye devam etmesinin kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini öngörüyorlar. Uzun vadede ise ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'in ortaya koyduğu yeni koronavirüs yardım paketinin kaderi altına yön verecek. Analistler, Biden'in 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki yeni paketinin Kongre'den 1.5 trilyon dolar veya daha fazla bir büyüklükte geçeceği yönünde beklentilerin güçlenmesi halinde altın fiyatında uzun vadede güçlenme görüyorlar.

Spot altın için destek seviyesi 1.810 dolar ve buranın altında 1.791 dolar olmaya devam ediyor. Yukarı hareketlerde direnç 1.839 ve 1.861 dolar.