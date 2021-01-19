Zorunlu deprem sigortasında azami teminat artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile zorunlu deprem sigortasında uygulanan azami teminat tutarı 28 bin TL artırıldı.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için yapı tarzı ayrılmaksızın verilebilecek azami teminat tutarı 240 bin TL'den 268 bin TL'ye çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, sigorta bedelinin belirlenmesine esas metrekare bedelleri; betonarme yapılar için 1.134 TL'den 1.268 TL'ye, diğer yapılar için ise 782 TL'den 874 TL'ye çıkarıldı.

Tebliğe eklenen geçici maddelere göre, teminat başlangıç tarihi 1 Ocak- 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki sigorta sözleşmeleri için tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 oranında indirim uygulanması kararlaştırıldı.

NTV'nin aktardığı habere göre, tebliğin yayımı tarihinden önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın yeni belirlenen teminatlara tabi olacak.