HSBC İngiltere'de 82 şubesini kapatacak

İngiltere'nin en büyük bankası HSBC, ülkedeki 82 şubesini kapatmaya karar verdi.

Bankadan yapılan açıklamada, HSBC'nin İngiltere'deki 593 şubesinden 82'sinin kapatılmasına karar verildiği, kapatılan şubelerde çalışanların işten çıkarılmayacağı, bu kişilerin yakın şubelerde çalışmaya devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, son 5 yılda bankanın şubelerini kullanan müşteri sayısının üçte bir oranında azaldığı, müşterilerin yaklaşık yüzde 90'ının telefon, internet ya da akıllı telefon uygulama bankacılığı hizmetlerini kullandığı kaydedildi.