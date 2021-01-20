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    otomobil, araç, satış

    2020'de satılan yaklaşık 2 araçtan biri yerli üretim oldu

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    Sputnik Türkiye
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    Otomotiv pazarında geçen yıl en fazla yerli üretim satışını Fiat, ithal satışını ise Volkswagen yaptı.

    Türkiye otomotiv pazarında 2020 yılında toplam satışlarda yerli üretim araçların payı 2019'a kıyasla 2.70 puanlık artışla yüzde 45.72'ye yükseldi.

    Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) raporlarından derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 61.3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti.

    Sadece otomobile bakıldığında satışlar, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 57.6 artarak 610 bin 109 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 77.2 büyümeyle 162 bin 679 adede ulaştı.

    İthal otomobillerin toplam satıştaki payı yüzde 54.27'ye geriledi

    2019'da 479 bin 60 adetlik toplam pazarda, Türkiye'de üretilen araçların satışı, 206 bin 69, ithal araç satışı da 272 bin 991 seviyesinde kayıtlara geçmişti.

    Toplam 772 bin 788 adetlik 2020 yılı pazarında ise Fiat, Renault, Toyota, Honda, Hyundai, Ford, Karsan ve Isuzu markalarının öncülüğünde yerli üretim araç satışı 353 bin 336, ithal araç satışı da 419 bin 452 olarak belirlendi.

    Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2019'da yüzde 43.01 iken, bu oran geçen yıl 2.70 puanlık artışla 45.72'ye yükseldi. Bu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı ise yüzde 56.98'den yüzde 54.27'ye geriledi.

    Yerli üretim araç satışlarında ilk 3: Fiat, Renault ve Ford

    © AA
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    Toplam otomotiv pazarında geçen yıl gerçekleştirdiği 137 bin 325 adetlik satışın 132 bin 166'sı Türkiye'de üretilen araçlardan oluşan Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında ilk sırada yer aldı.

    Ardından 101 bin 534 satışın 89 bin 561'i yerli olan Renault ve 92 bin 487'lik satışının 65 bin 556'sı yerli üretim olan Ford sıralandı.

    Toyota 36 bin 942 ile dördüncü ve Honda 19 bin 885 satışla beşinci sırada yer aldı.

    İthal satışlarda aslan payı Volkswagen'in oldu

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Türkiye otomobil pazarında gerçekleştirdiği 64 bin 776'lık satışla ithal otomobil satışı listesinin ilk sırasında yer aldı. Bunu, Peugeot 43 bin 674 adetlik satış rakamıyla izledi.

    Ardından 34 bin 296 adetle Opel, 30 bin 800 adetle Dacia ve 27 bin 480 adetlik satışla da Citroen sıralandı.

    Etiketler:
    Renault, Fiat, Volkswagen (VW), Otomobil, yerli üretim
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