Belediyelerin borçlarına karşılık ayrılan vergi gelirlerine ilave kesinti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşların yeniden yapılandırılan ve genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylardan kesinti yoluyla tahsil edilecek borçları da karara dahil borçların sınıflandırılmasına dahil edildi.

Diken'in aktardığı habere göre, kararla ayrıca belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı kuruluşların vergi gelirleri üzerinden ayrılacak paylarından borçlarına karşılık yapılacak kesinti oranları da yeniden düzenlendi.

Buna göre, borç sınıflandırmasını belirleyen 4. maddenin (c), (d), (e) ve (f) bentleri kapsamındaki borçların toplamından söz konusu kuruluşlara vergi gelirleri üzerinden ayrılan paylardan, aylık taksit miktarına mahsup edilmek üzere, yüzde 40 oranında kesinti yapılan kuruluşlar için ilave yüzde 10 oranında, yüzde 25 kesinti yapılan kuruluşlar için de ilave yüzde 25 oranında kesinti yapılacak.

İlave kesintilerin borçların aylık taksitlerini karşılamaması durumunda, kuruluşların devlete, İller Bankası’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçları ve Hazine alacağı niteliğindeki borçlarına karşılık vergi gelirleri üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 85 olarak öngörülen kesinti, söz konusu taksitlerin eksik kalan kısmına mahsup edilecek. Bu hüküm, 4. maddenin diğer bentleri kapsamında sınıflandırılan borcu bulunan ancak devlete, İller Bankasına, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve Hazine alacağı niteliğindeki borcu bulunmayan kuruluşlar için de uygulanacak.