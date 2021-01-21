Çin'de en çok satan elektrikli araç olmasına rağmen başı dertten kurtulmuyor: Şangay'da bir Tesla Model 3 infilak etti

Çin'de en çok satan elektrikli araç olmasına rağmen, bazısı ölümcül şekilde sonuçlanan bir dizi tartışmalı kazaya karışan Tesla'nın bu kez Model 3'ü Şangay kentinde bir konutun garajında park halindeyken infilak etti.

ABD'li yüksek teknoloji muciti ve yatırımcısı Elon Musk'ın elektrikli araç şirketi Tesla'nın Çin'de ürettiği Tesla Model 3'ün talepte Audi A4, BMW 3 ve Mercedes C-Sınıfı gibi Avrupalı devleri solladığı haberleri gelmesine karşın başı dertten kurtulmuyor.

Tesla, Çin'de en çok satan elektrikli araç olmasına rağmen, bazısı ölümcül şekilde sonuçlanan bir dizi tartışmalı kazaya karıştı.

Çinli Tesla sürücülerinin araçlarının denetlenemeyen hızlanma nedeniyle kontrolden çıktığı şikayetlerinde bulunması, bununla ilgili Siçuan eyaletinde yaşanan bir kazada iki yayanın ölmesi sonrası, bu kez Şangay kentinde bir konutun garajında park etmiş bir Tesla Model 3 infilak etti.

Tesla'nın Çin operasyonları müdürlüğü, bir açıklama yaparak, 'patlamanın büyük olasılıkla aracın alt tarafının çarpması sonucu pil takımının hasar görmesinden kaynaklanmış olabileceği' izahatını getirdi.

Soruşturmaya göre kazada kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Bu, Çin'de Tesla'nın alevler içinde kaldığı ilk olay değil.

2019'da park etmiş durumdaki bir Tesla Model S önce dumanlar yükselirken, ardından alevler içinde kalırken görüntülenmişti. Tesla derhal olay yerine ekip gönderip soruşturma başlatmıştı.

Haziran 2020'de 51 yaşında bir kadının kullandığı bir Tesla car otomobilin bir dizi araca çarpıp yayalara vurması sonucu 2 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. Kazayla ilgili aracın kontrolden çıktığı beyanına rağmen, iddiaları reddeden Tesla, 'aracın arızalı olduğuna dair hiçbir işaret tespit edilmediği' açıklamasını getirmişti.

Elon Musk'ın Tesla'sı, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de 2018'de faaliyete başladı.

Yollardaki elektrikli araç sayısını artırmak isteyen Pekin hükümeti, elektrikli araç üretimi ve altyapısına yatırım yapmanın yanısıra benzinle çalışan araç kullananların harçlarını artırırken, elektrikli araç kullananlara çeşitli harç indirimleri ve muafiyetleri uyguluyor.

On yıllardır yabancı otomotiv üreticileri yerli üreticilerle işbirliği yapma şartı getirerek ortak girişim şirketleri kurduran Pekin hükümeti, Elon Musk'ın Tesla'sına istisna uyguladı.

Tesla'nın Şangay'da bağımsız faaliyet gösteren Tesla Giga Şangay fabrikası kurmasına izin veren Pekin hükümeti, yerel bankalara da Tesla'ya daha düşük orandan, geri dönüşsüz kredi verme yetkisi verdi.