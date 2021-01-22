Kayıt
14:50 22 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Pekin'de Çin bayrağı

    Çin, 310 milyar dolar cari fazlasıyla Almanya'yı solladı

    © Sputnik / Vladimir Vyatkin
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 73
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202101221043636163-cin-310-milyar-dolar-cari-fazlasiyla-almanyayi-solladi/

    Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Çin'in geçen yıl 310 milyar dolarla dünyada en yüksek cari hesap fazlası veren ülke olarak Almanya'yı solladığını bildirdi.

    Merkezi Münih'te bulunan Ifo tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in mal, hizmet ve yatırım akışını ölçen cari hesap fazlası geçen yıl 170 milyar dolar artarak 310 milyar dolara yükseldi. Çin’in cari hesap fazlası ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 2.1'ine denk geldi.

    Buna karşılık, geçen yıl Almanya'nın cari hesap fazlası, ülkenin önemli ihracat pazarlarının çoğunda otomobil, makine ve teçhizata olan talebin düşmesiyle 13 milyar dolar azalarak 261 milyar dolara geriledi.

    Böylece cari fazla ülkenin GSYH’nın yüzde 7.1'den yüzde 6,9'a geriledi.

    Almanya, cari fazlası art arda beşinci kez düşüş göstermesine rağmen, Çin'den sonra dünyada ikinci en yüksek cari fazla veren ülke oldu. 

    Almanya'yı 158 milyar dolarla Japonya izledi. Ülkenin cari fazlası GSYH’nın yüzde 3.2'sine denk geldi. 

    Yaklaşık son 9 yıldır, Almanya'nın cari işlemler dengesinin GSYH’sine oranı Avrupa Komisyonu'nun belirlediği yüzde 6 olan gösterge eşiğinin üzerinde seyrediyor. Söz konusu fazlalığın GSYH oranı 2015'te yüzde 8,6'ya ulaşarak rekor kırmıştı.

    Bu arada, düşüş yaşanmasına rağmen Almanya, 2019’da 276 milyar dolar ile art arda dördüncü kez dünyada en yüksek cari fazla veren ülke olmuştu.

    ABD'nin cari hesap açığı 155 milyar dolar arttı

    Ifo'ya göre, dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD, eski Başkan Donald Trump'ın 'Önce Amerika' doktrini kapsamında Çin'e karşı yüksek ticaret açığını düşürmek için tarife savaşları başlatmasına rağmen, geçen yıl 635 milyar dolar ile dünyada cari açığı en yüksek ülke oldu. Cari açık 2020'de 155 milyar dolar arttı. Söz konusu açık ülkenin GSYH’sinin 3,1’ine denk gelerek, 2008’den beri en yüksek seviyeye ulaştı.

    Cari hesap açığında ABD’yi 91 milyar dolarla İngiltere ve 64 milyar dolarla Fransa izledi.

    Çinli ihracatçılar salgına ilişkin mallara olan talepten yararlandı

    Ifo'nun ekonomistlerinden Christian Grimme, konuya ilişkin değerlendirmesinde, seyahat ve turizme ilişkin Kovid-19 salgını kısıtlamalarının Almanya’nın geleneksel olarak yüksek hizmet açığını rekor düşük bir seviyeye taşıdığını belirtti.

    Almanya'nın cari hesap fazlasının 2020'de 13 milyar dolar gerilediğini belirten Grimme, "Almanya’nın mal ticaretinde cari fazlası 34 milyar dolar azalırken, özellikle Avrupa ülkelerinde, ABD ve Asya’da Alman mallarına olan talep azaldı. Aynı zamanda, Almanlar yurt dışına daha az seyahat ettiler, bu da Alman hizmet açığının 22 milyar dolar azalmasına sebep oldu" değerlendirmesinde bulundu.

    Çinli ihracatçıların maske gibi salgına ilişkin mallara olan talepten yararlandıklarını belirten Grimme, "Daha fazla insanın evden çalışması sonucu olarak, bilgisayar gibi daha fazla elektronik ürünler sattılar. Ayrıca Çin'in maske ihracatı büyük ölçüde arttı" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    ihracat, Almanya, Çin, Cari açık
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    'Dünyanın geri kalanında vakalar hızla artar ve karantinalar sürerken 11 milyon kişinin yaşadığı kentte gençlerin artık zor kazanılmış özgürlüklerinin tadını çıkardıklarını' yazan AFP muhabirleri, ziyaret ettikleri bazı gece kulüplerini ve alınan tedbirleri anlattı. Habere göre kıyafet kuralı ya da VIP listesi olmayan Super Monkey adlı bir gece kulübünde maske zorunlu, girişte de ateş ölçülüyor ve ateşi 37.3'ün üzerinde çıkanlar mekana giremiyor ama dans pistinde maske ve sosyal mesafe kuralına pek uyulmuyor.
    AFP, Vuhan'daki gece hayatını görüntüledi
    Karikatür
    Blinken: Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak S-400 edinmesi kabul edilemez
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet