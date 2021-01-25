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    Küresel doğrudan yabancı yatırımlar 2020'de yüzde 42 azaldı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202101251043649555-kuresel-dogrudan-yabanci-yatirimlar-2020de-yuzde-42-azaldi/

    Küresel doğrudan yabancı yatırımların Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik gerilemenin etkisiyle 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 42 azalarak 859 milyar dolara gerilediği açıklandı.

    Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), 2020'ye ait Küresel Yatırım Trendleri İzleme Raporu'nu yayınladı. 

    Raporda, 2019’da 1.5 trilyon dolar olarak kaydedilen küresel doğrudan yabancı yatırımların geçen yıl yüzde 42 azalarak 859 milyar dolara gerileyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

    Söz konusu yatırımların 2005’ten bu yana ilk defa 1 trilyon doların altında kalması dikkat çekerken, raporda, "Böylesine düşük bir yatırım seviyesi en son 1990'larda görüldü. Geçen yılki küresel doğrudan yatırımlar, küresel mali krizinin yaşandığı 2008-2009'daki yatırımların yüzde 30'dan fazla altında kaldı" değerlendirmesinde bulunuldu.

    Raporda, söz konusu yatırımların daha önce 2021'de yüzde 5 ila yüzde 10 arasında düşeceğinin tahmin edildiği anımsatılarak, küresel ekonominin 2021’de toparlanacağına ilişkin tahminlere rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine dair belirsizlik nedeniyle doğrudan yabancı yatırımların zayıf kalmasının beklendiği ifade edildi.

    Yatırımlar en çok gelişmiş ülkelerde azaldı

    Doğrudan yabancı yatırım akışındaki azalmanın en çok gelişmiş ülkelerde yoğunlaştığına dikkat çekilen raporda, gelişmiş ülkelere olan doğrudan yabancı yatırımların geçen yıl yüzde 69 azalışla 229 milyar dolara gerilediği kaydedildi.

    Raporda, Kuzey Amerika'daki doğrudan yabancı yatırım akışının ise yüzde 46 azalışla 166 milyar dolara geriledi, ABD'deki doğrudan yabancı yatırımların yüzde 49 azalarak 134 milyar dolara düştü. ABD'deki doğrudan yabancı yatırımlardaki azalışta, toptan ticaret, finansal hizmetler ve imalat sektörlerindeki yatırımların azalması etkili oldu.

    Avrupa'ya yönelik yatırımların da azaldığına işaret edilen raporda, bölgedeki doğrudan yabancı yatırım akışının 3'te 2 azalışla 4 milyar dolara gerilediği aktarıldı.

    Raporda, İngiltere'deki doğrudan yabancı yatırımların ise sıfıra düştüğüne dikkat çekildi.

    Yatırımlardaki en büyük pay gelişmekte olan ülkelerin

    UNCTAD'ın raporunda, gelişmekte olan ekonomilere yönelik doğrudan yabancı yatırımların, geçen yıl yüzde 12 azalarak 616 milyar dolara gerilediği, buna rağmen gelişmekte olan ülkelerin küresel doğrudan yabancı yatırımlardaki payının yüzde 72'ye yükselerek rekor kırdığı kaydedildi.

    Asya'daki gelişmekte olan ülkelerin 2020'de tahmini 476 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çektiği belirtilen raporda, Çin’e olan yatırımların yüzde 4 artarak 163 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

    Türkiye ve Hindistan dijital sektörlerde rekor sayıda yatırım çekiyor

    Raporda, gelişmekte olan bir diğer önemli ekonomi Hindistan'da ise 2020’de dijital sektördeki yatırımlarla desteklenen doğrudan yatırımların yüzde 13 büyüme kaydettiği ifade edildi.

    Raporda ayrıca, Hindistan ve Türkiye'nin e-ticaret platformları, veri işleme ve dijital ödeme hizmetleri dahil olmak üzere dijital sektörlerde rekor sayıda yatırım çektiği vurgulandı. 

    Etiketler:
    Türkiye, Hindistan, Dolar, Ekonomi, Koronavirüs, BM, Kovid-19, UNCTAD
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