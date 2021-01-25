Akaryakıt fiyatlarında ÖTV düzenlemesi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesinin 26 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Benzinde 7 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi— EPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) January 25, 2021
26/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 7 KRŞ/LT
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)