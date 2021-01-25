Akaryakıt fiyatlarında ÖTV düzenlemesi

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi



26/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 7 KRŞ/LT



Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.