Rusya, 1 Mart'tan itibaren buğday ihracat vergilerini iki katına çıkaracak

Rusya, 1 Mart itibariyle kota kapsamında buğday ihracat vergisini ton başına 50 euroya yükseltme kararı aldı. Başbakan Mihail Mişustin tarafından imzalanan karar, bakanlar kurulunun internet sitesinde yayınlandı.

Dünyanın en fazla buğday ihraç eden ülkelerinden biri olan Rusya, 1 Mart itibariyle buğday ihracat vergisini ton başına 50 euroya yükseltecek.

Bu karara ek olarak, 15 Mart'tan itibaren mısır ve arpada da ton başına ek vergi uygulanacak. Buna göre mısırın gümrük vergisi 25 euro, arpanınki de ton başına 10 euro olacak. Kota dahilinde yalnızca çavdar vergiden muaf kalacak.

Bakanlar kurulu internet sitesinde yayınlanan belgeye göre yeni karar, ürünlerin iç pazardaki fiyatlarının sabitlenmesini sağlarken ihracat hacimlerinin azaltılmasına yardımcı olacak ve piyasa katılımcılarının yurtdışındaki tarımsal hammaddelerin satışından yüksek katma değerli tarımsal ürünlerin ihracatına yeniden yönelmelerine izin verecek.

Aralık ayı sonlarında Rus hükümeti artan gıda fiyatları nedeniyle bir dizi önlem açıkladı, ilk olarak 15 Şubat-30 Haziran 2021 tarihleri arasında 17.5 milyon ton olarak buğday, çavdar, arpa ve mısır ihracat kotası belirlendi. Aynı zamanda, 15 Şubat-30 Haziran tarihleri arasında tahıl ihracat vergisi getirildi. Kota kapsamında diğer ürünler sabit kalırken buğday için, başlangıçta ton başına 25 euro belirlendi. Kota belirlendikten sonra, buğday, çavdar, arpa ve mısır için ücretlendirme oranı gümrük değerinin yüzde 50'si olacak, ancak ton başına 100 eurodan az olmayacak.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, hükümetin 30 Haziran'dan sonra yürürlüğe girecek olan tahılda kalıcı ihracat vergileri için bir mekanizma geliştireceğini söyledi.