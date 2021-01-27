Spot altın fiyatları güçlenen dolar ile dalgalandı

Fed'in faiz kararını ve Powell'ın konuşmalarını bekleyen altın piyasasında fiyatlar, güçlü ABD Doları'nın etkisi ile dalgalandı. 1.842 dolara kadar çekilen spot altın sonrasında kayıplarını sildi ve 1.850 dolar düzeyine çıktı.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bugün sona erecek toplantısından çıkacak kararları bekleyen altın piyasasında fiyatlar, güçlü ABD Doları'nın etkisi ile aşağı geldi.

Dünya'nın haberine göre uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı bu sabah 1843.36 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0.23 kayıpla 1847.21 dolar seviyesinde.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın FOMC toplantısının ardından gerçekleştireceği basın toplantısında ultra güvercin ifadeler kullanması ve varlık alımlarını azaltma niyeti olmadığını ortaya koyması halinde altın fiyatının 1.880 dolar seviyesine doğru toparlanacağını öngörüyorlar.

Ancak Powell'ın ekonomik toparlanma konusunda iyimser ifadeler ortaya koyması halinde altın fiyatında 1800 dolar seviyesine doğru geri çekilmenin süreceği tahmin ediliyor.