MASFED Başkanı Erkoç: İkinci el araç fiyatları yüzde 15 düştü

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Erkoç, "Şu an ikinci el fiyatlarında yüzde 15’e varan bir düşüş yaşanıyor. Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirebilir, şu an araç almak için doğru bir zamandayız" açıklaması yaptı.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç fiyatlarındaki düşüşle birlikte, araç satış sayılarında da yüzde 50 oranında düşme yaşandığını açıkladı.

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre yazılı açıklama yapan Erkoç, 2020 yılı aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre satılan araç sayısının yüzde 50 azaldığını kaydederek, ikinci el otomobil fiyatlarındaki düşüşün de devam ettiğini söyledi.

2020 yılında pandeminin etkisiyle sıfır araç pazarındaki aksaklıklara bağlı olarak ikinci ele yönelik talep artışı yaşandığını hatırlatan Aydın Erkoç, bunun ilk etapta fiyatları yükselttiğini ancak Ekim ayından itibaren düşüş yaşandığını aktardı.

Şu anda ikinci el otomobil fiyatının yüzde 15 gerilediğini ifade eden Erkoç, yılın tamamında 9 milyonun üzerinde satış gerçekleştiği bilgisini verdi.

'Şu an araç almak için doğru bir zamandayız'

Durgunluğun ocak ayında da devam ettiğini söyleyen Erkoç şunları söyledi:

"Gerek pandemi sebebiyle insanların bireysel araç kullanımına yönelmesi, gerekse sıfır araç pazarında yaşanan durgunluk sebebiyle 2020 yılı boyunca ikinci el araca talep artmıştı. Ancak ekim ayından itibaren ikinci el araç pazarında da büyük bir durgunluk yaşanıyor. Aralık ayında devri yapılan araçların yüzde 64.2’si otomobil olmak üzere toplamda 544 bin 583 adet araç el değiştirdi. Bir önceki yılın aynı ayında bu rakam 1 milyon 22 bin 892 adet olarak gerçekleşmişti. Hatta 2016 yılından itibaren tüm ayların en düşük satışı 2020’nin Aralık ayında yaşandı. Yaşanan bu durgunluk fiyatların da geri gelmesine sebep oldu. Şu an ikinci el fiyatlarında yüzde 15’e varan bir düşüş yaşanıyor. Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirebilir, şu an araç almak için doğru bir zamandayız."

'İkinci el araca talepteki artış, fiyat artışını da beraberinde getirebilir'

Aşılama çalışmalarının başlaması ve normalleşmeyle birlikte ikinci ele yönelik talebin de artacağını ifade eden Erkoç, "Bunun yanı sıra aralık ayında satışlarda yaşanan bu ciddi düşüş potansiyel alıcıların da beklemede olduğunun bir göstergesi. Şubat ayı itibariyle bekleyen alıcılar da harekete geçecek, bu da satışlardaki artışla birlikte talebin artmasıyla araç fiyatlarına da yansıyacaktır. Pandeminin nasıl seyredeceğini öngöremediğimiz için tüm dünyada sıfır araç üretimi ve tedarikinde yaşanabilecek sıkıntılar da ikinci el araç fiyatlarına yansıyacaktır" diye konuştu.