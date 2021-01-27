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    Kılıçdaroğlu: SGK'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlanması lazım

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    Ekonomi
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202101271043670438-kilicdaroglu-sgknin-hazine-ve-maliye-bakanligina-baglanmasi-lazim/

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SGK'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlanması gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Bu çerçevede olduğu takdirde sistem kendi içinde daha sağlıklı çözümler üretebilir ve günlük sıcak politikanın da malzemesi olmaktan büyük ölçüde çıkmış olur" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde bazı genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini (TÜRMOB) ziyaret etti.

    Birlik yöneticilerine hitap eden Kılıçdaroğlu, meslektaşlarıyla bir araya gelmekten çok mutlu olduğunu vurguladı. Bürokrat olduğu dönemde TÜRMOB'la ilgili hazırlanan yasa tasarısına kendisinin de katkıda bulunduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, "Bu mesleğin kuruluşu, olgunlaşması, büyümesi ve bugüne kadar gelmesi çok değerli. Bundan sonra oluşturduğu geleneklerle yoluna devam edecek" ifadesini kullandı.

    Yasa görev vermese de kurumsal olarak Türkiye'de ekonominin gidişinden bir anlamda TÜRMOB'un da sorumlu olduğunun ve değerlendirmelerde bulunması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, Birliğin de sorunları dile getirip, çözümler ortaya koymasını istedi.  

    Bunu yaptığı zaman TÜRMOB'un gerçek anlamda görevini yerine getirmiş olacağını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

    • "Örneğin kayıt dışı çalışmadan hep şikayet ederiz. TÜRMOB da çoğu zaman bazen bildirilerinde, bazen toplantılarında, bazen panellerde, araştırmalarında gündeme getirir. Ama ben her zaman ifade ederim, TÜRMOB'un kayıt dışı çalışma dışında, ekonominin pek çok alanında verimli çalışmalar yapması, toplumu aydınlatması, daha önemlisi siyaset kurumunun dikkatini çekmesi, 'Bu sorun ancak böyle çözülür' diyebilmesi, bizim açımızdan çok değerlidir. Çünkü sizler ekonominin kılcal damarlarını yakından izleyen kitlesiniz. Nelerin yapılması konusunda toplumun sizlerin penceresinden aydınlanmaya ihtiyacı var."

    Mesleğin sorunları olduğunu kendisinin de bildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, bugün için en geçerlilerinden birinin 'tahsilat sorunu' olduğunu dile getirdi.

    Mali müşavirlerin hizmet vermesine karşın hak ettiği bedeli alamadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, bu sorunun çözümü için eğer bir yasal düzenleme gerekiyorsa her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. 

    SGK açıklaması: Benim orada verdiğim mücadeledeler tarihin yazdığı not defterinde duruyor

    TÜRMOB üyelerinin ekonomiyi kayda alan kişiler olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, ekonominin kayda alınmasının ise her şeyden önce devletin sağlıklı veri üretmesinin temel normu olduğunu vurguladı. 

    Bu nedenle TÜRMOB'un kayda alacağı her çalışmanın değerli olduğunu dile getiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

    • "İstatistiklerin oluşması, verilerin sağlıklı bir şekilde kamuoyuna yansımasında temel aktörler sizlersiniz. Özellikle vergi konusunda. İki alanda büyük çabalarınız var. Bir; vergi alanında, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile olan ilişkileriniz, ikinci; temel olan SGK. Burada da yaptığınız çalışmalar, verdiğiniz hizmetler var.
    • Sizden bir istediğim var, SGK'yı bağımsız bir kurum olarak lütfen masaya yatırınız. SGK tarihçesini baştan sona inceleyiniz. SGK'nın tarihsel süreç içerisinde hangi açmazlarla karşılaştığını lütfen kayda alınız, toplumu aydınlatınız. SGK'nın açıkları kısır bir siyasi çekişme alanı olmaktan çıkarılıp, SGK'nın nasıl ayakta kalacağının alt parametrelerini ya da önerilerini ortaya koymanız lazım. Ben bunu sizden istiyorum, eski bir SGK Başkanı olarak istiyorum. 
    • Benim orada verdiğim mücadeledeler, gösterdiğim çabalar tarihin yazdığı not defterinde duruyor. Ama o yeterli değil. Bugün çok daha büyük açıklar var. Eğer çok daha büyükler açıklar varsa, gerekçelerini sizin ortaya koymanız gerekiyor. Sizin araştırmanız gerekiyor. SGK'yı masaya yatırmak, gerekirse Gelir İdaresini de masaya yatırmak ve gerçekleri kamuoyuna bir şekilde aktarmak, kamuoyunu aydınlatmak zorundasınız. Bu sizin tarihsel görevlerinizden birisidir. Bu konuda akademik dünyada da uygulamada da son derece yetkin insanlar var. Bu yetkin insanlardan komisyonlar oluşturularak toplum aydınlatılabilir."

    'Kayıt dışı ekonomi masaya yatırılmalı'

    Kayıt dışı ekonomi konusunda OECD'nin öngördüğü 3 yöntem olduğunu dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, bu yöntemlerden yola çıkarak Türkiye'deki kayıt dışı ekonominin masaya yatırılıp, elde edilecek sonuçların kamuoyuna açıklanabileceğine değindi.

    "Bunları yıllık ve düzenli yaparsanız toplumun bütün dikkati sizin üzerinize kilitlenir. Sadece bürokrasi değil, siyaset kurumu da sizin yaptığınız çalışmaları büyük bir dikkatle göz önüne alır. Öteden beri düşündüğümüz bir şey var" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    • "İktidar olduğumuzda yapacağımıza da söz veriyorum. Şimdi vergilerin toplanmasını Gelir İdaresi Başkanlığı yapıyor. Sosyal güvenlik primlerini de SGK topluyor. Eskiden SGK primleri, icra daireleri aracılığıyla toplardı ve şimdi doğrudan doğruya SGK'daki müdür, vergi dairesi müdürünün sahip olduğu yetkilere sahip, o da SGK primlerini topluyor. Gelir İdaresinin sosyal güvenlik primlerini de toplaması gerekiyor.
    • İki ayrı beyanname değil, tek beyanname ile. Sosyal güvenlik primlerini vergi idaresi topladığı andan itibaren cumhuriyet tarihinin en büyük kağıt tasarrufu ortaya çıkacak. Bu konuda biz seçim bildirgemize hükümler yazdık, kamuoyuna açıklamalar yaptık ama bu değerli kurumun çatısı altında bu öneriyi yapmak benim için bir görev oldu.
    • Bu konuda aynı bilgiler var. Mesela muhtasar beyannameyi alalım, aynı bilgiler, aynı rakamlar var. Vergiyi hesaplamak için zaten SGK primini düşmek zorunda. Dolayısıyla bütün bu çalışmalar iki ayrı mekanda ayrı ayrı yapılacağına tek mekanda yapılacak ve tek bir idare bunu toplayıp, SGK'ye aktaracak zaten.
    • SGK'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınıp, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlanması lazım. Bu bir finans işidir. Finans işinin Sosyal Güvenlik Bakanlığı içinde olması doğru değildir. Oradan alınıp Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlanması lazım. Bu çerçevede olduğu takdirde sistem kendi içinde daha sağlıklı çözümler üretebilir ve günlük sıcak politikanın da malzemesi olmaktan büyük ölçüde çıkmış olur."
    Etiketler:
    Finans, Ekonomi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SGK, öneri, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu
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