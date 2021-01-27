RDIF Başkanı uyardı: Dünya yeni 'siyah kuğularla' karşılaşabilir

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, enflasyonda artış ve yeni bir pandemi ihtimali de dahil olmak üzere, dünyanın yeni ‘siyah kuğu’ olaylarıyla karşılaşabileceğini söyledi.

Dmitriyev, finans profesörü ve eski Wall Street tüccarı Nassim Nicholas Taleb’in 2008-2009 mali krizinden sonra ortaya attığı, olağanüstü sonuçları olan öngörülemez durumları tanımlamakta kullanılan ‘siyah kuğu’ olayları ile karşılaşılabileceğini belirtti.

Bu yıl internet üzerinden gerçekleştirilenbir oturumda konuşan Dmitriyev, “Nassim Taleb’in ‘Siyah Kuğu’ kitabını okuduğumda elbette dikkat vermiştim, ancak bir siyah kuğu sürüsünün gelmesini beklemiyordum, hatta buna son 12 aydır dünyanın üzerinde dolaşan bir kara bulut dahi denebilir” dedi.

Yeni ‘siyah kuğu’ sürülerinin gelmesini beklediklerini kaydeden Dmitriyev, “Bunlar enflasyonla ilgili olabilir. Bunun ardından dünya çapında para basımının gerçekleşmesinin kaçınılmaz olacağını düşünüyorum. Bir başka pandeminin mümkün olduğu da açık. Bu konuda nasıl çalışacağımız çok önemli olacak, yani çevrenin korunmasıyla ilgili meseleler konusunda” açıklamasını yaptı.

'Black swan' events are unforeseen occurrences that lead to extreme consequences. And some experts are predicting more...https://t.co/mld31tpRwN — RT (@RT_com) January 27, 2021

​Terörizmin dünya için bir tehdit olduğunu ekleyen Dmitriyev’e göre, küresel düzeyde istikrara ihtiyaç var.

Kutuplaşmış bir dünya ve ideolojik bakımdan taraflılığın, küresel istikrarın önündeki engeller olduğunu belirten Dmitriyev, bunların üstesinden uluslararası işbirliği yoluyla gelinebileceğini kaydetti.