Kafe ve restoranlara ne kadar devlet desteği ödemesi yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan lokanta, restoran ve kafeler için yapılacak destek ödemesine ilişkin bir sosyal medya paylaşımı yaptı. İşletmelere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar hibe yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan lokanta, restoran ve kafeler için yapılacak destek ödemesine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaparak detayları paylaştı.

Lokanta, restoran ve kafe sahibi esnaflarımız, Sn Cumhurbaşkanımız sizler için yeni müjdeyi açıkladı.



1⃣2019 cironuz 3 milyon TL'nin altındaysa



2⃣2020 cironuz %50 ve üzerinde azaldıysa



3⃣2 bin-40 bin TL arasında hibe vereceğiz (tutar azalan cironun %3'üne göre hesaplanacak) pic.twitter.com/r9gWG1o6Zy — Lütfi Elvan (@lutfielvan) January 27, 2021

2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan işletmeler, 2020 yılında kazançlarının yüzde 50’sinin azalması durumunda destek ödemesi alacak. Yapılacak hibeler azalan cironun yüzde 3'üne göre hesaplanacak. Ödeme 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olamayacak.