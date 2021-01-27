Kafe ve restoranlara ne kadar devlet desteği ödemesi yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan lokanta, restoran ve kafeler için yapılacak destek ödemesine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaparak detayları paylaştı.
Lokanta, restoran ve kafe sahibi esnaflarımız, Sn Cumhurbaşkanımız sizler için yeni müjdeyi açıkladı.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) January 27, 2021
1⃣2019 cironuz 3 milyon TL'nin altındaysa
2⃣2020 cironuz %50 ve üzerinde azaldıysa
3⃣2 bin-40 bin TL arasında hibe vereceğiz (tutar azalan cironun %3'üne göre hesaplanacak) pic.twitter.com/r9gWG1o6Zy
2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan işletmeler, 2020 yılında kazançlarının yüzde 50’sinin azalması durumunda destek ödemesi alacak. Yapılacak hibeler azalan cironun yüzde 3'üne göre hesaplanacak. Ödeme 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olamayacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)