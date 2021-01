Kuyumculardan altın tahmini: 'Bu yıl rekor kırabilir'

Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, 2021 yılında altın piyasasında fiyatların yükselebileceğini söyledi. Arıyürek, has altın fiyatlarının geçen sene 540 liranın üzerine çıktığını hatırlatarak "Bu sene içerisinde daha yüksek bir fiyata çıkacağını tahmin ediyorum" dedi.

Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri tarafından yöneltilen "2021 yılında altın piyasası nasıl olacak?" sorusunu yanıtladı.

Geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle altın fiyatlarında bir artış yaşandığını, 2019 yılında 291 lira olan has altın fiyatının 2020 yılını 456 lirayla kapattını söyleyen Arıyürek, "2020 yılında has fiyatı 540 liraya kadar yükseldi. Şu anda 445 - 450 lira aralarında oynuyor ve benim gördüğüm kadarıyla altın her zaman yaptığı zirvesini yeniledi" dedi.

"Ben bu sene içesinde altının TL bazında 540 lirayı geçerek daha yüksek bir fiyata çıkacağını tahmin ediyorum" ifadesini kullanan Arıyürek, şöyle devam etti:

"Dünya piyasasında, mesela ABD'nin mali bir destekleme paketi var. Bu destekleme paketinin içeriğini daha bilmiyoruz, çok geniş kapsamlı olursa bu altının fiyatının yükselmesine neden olacak. Bunun yanında tekrar geçen seneki gibi Çin- ABD ticaret savaşları olabilir. Merkez bankaları faizleri yükseltmeyip eksilere doğru çekerlerse insanlar yatırım aracı olarak altına yönelebilirler. Bu da altının yükselmesinin etkenlerinden olur."

Arıyürek, yatırım olarak altın satın alan vatandaşlara da çağrı yaptı. "Altın yatırımı yapan vatandaşlarımız bunu kumar olarak oynamamalı, yatırım olarak altın alınmalı" diyen Arıyürek, şunları kaydetti: