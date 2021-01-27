Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Ocak ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.
Ayrıntılar geliyor...
Fed, beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde değişikliğe gitmedi.
ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Ocak ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.
Ayrıntılar geliyor...
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)