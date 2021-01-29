Kosaçev: Dolar cinsinden ödemeler AEB ükelerinin ekonomilerine zarar veriyor

Rusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerinin karşılıklı ödeme işlemlerinde ulusal para birimlerini kullanmaları gerektiğini, dolar cinsinden yapılan ödemelerin ekonomilerine zarar verdiğini kaydetti.

Kosaçev, AEB’nin mali ve ekonomik egemenliği konulu yuvarlak masa toplantısında "AEB’nin kurulmasının amacı, birliğe üye ülkelerin ekonomilerinin rekabet gücünü artırmaktı" dedi.

Kosaçev, dolar ve euro cinsinden karşılıklı ödemelerin özel sektör ve devlet bütçelerinde kayıplara yol açtığını ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların reel veya potansiyel yaptırımlar nedeniyle riskler oluşturduğunu belirterek, bu risklere maruz kalmamak için, karşılıklı ödemelerin ulusal para birimlerinde yapılması veya tek bir ulusal para birimine bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

Senatör, rublenin Kazak tengesine çevrilmesi için Rus para biriminin önce dolara, sonra dolardan tengeye çevrilmesi gerektiğini örnek göstererek "Bu bağlamda, doğal olarak, üçüncü ülkelerin yargı yetkilerini atlayarak finansal akışlara hizmet için yasal ve teknolojik bir çerçeve oluşturma konusu ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Kosaçev, AEB’nin kendi finansal yapısını oluşturmak için ulusal para birimleri kurlarını dengelemesi ve ilgili süreçleri ayrı anlaşmalar yoluyla düzenlemesi gerektiğine vurgu yaparak, bunun için Avrasya Kalkınma Bankası veya BDT Devletlerarası Bankası'nın kullanılabileceğini kaydetti.