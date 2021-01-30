Özel İletişim Vergisi'ne zam

Konuşma, mesajlaşma, internet gibi iletişim hizmetlerine uygulanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları yüzde 7.5'ten yüzde 10'a yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki hizmet türlerinde (konuşma, mesajlaşma, internet gibi) yüzde 7.5 olarak uygulanan ÖİV oranı yüzde 10 oldu.