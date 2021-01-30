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    Kargo aynı, tarife farklı: Firmalar 4 kiloluk paket için 22 TL ile 98 TL arasında değişen ücretler istedi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202101301043694566-kargo-ayni-tarife-farkli-4-kiloluk-paket-icin-ne-kadar-istediler/

    İstanbul’dan Gaziantep’e yollanmak istenen 4 kilogramlık paket için kargo firmaları 22 lira ile 98 lira arasında değişen fiyatlar istedi. Sektör temsilcileri, “Mutlaka kargonuzu göndermeden önce ölçtürün ve tarttırın. Küçük ürünleri büyük pakette yollamayın. Küçük farklar fiyatta büyük değişimler yaratıyor” dedi.

    Son yıllarda hızlı bir hareketlilik yaşayan e-ticaret sektörü bu büyümeyi salgın döneminde daha da yukarı taşıdı. Tüketiciler artık alışverişlerinin önemli bir kısmını e-ticaret üzerinden gerçekleşirken kargo ve lojistik sektörü de bu ivmelenmeden kendine düşen payı aldı.

    Hürriyet gazetesinden Emre Eser, özel günlerde ve kampanya dönemlerinde oluşan yoğunluk yüzünden bir dönem kargo teslimi için firmalar tarafından 20 günü aşan süreler verildiğini söyledi. 

    'İlk fiyat 77 TL oldu'

    Ürün teslimatı konusunda yaşanan şikâyetlere şimdilerde talep edilen fiyatların yüksekliği ve orantısızlığının da eklendiğini belirten Eser, şirketlerin bu konuda farklı bir fiyat politikası izlediğini kaydetti. Eser, kendi yaşadığı deneyimi şöyle anlattı:

    "Biz de bu durumu yerinde görmek için elimize yaklaşık 4 kilogramlık bir koli alarak kargo şubelerinin yolunu tuttuk. Elimdeki koli boyut olarak 7 desi geliyor. Sabah 09.00’da gittiğim şubelerde yoğun bir mesai vardı. İlk uğradığım kargo firmasına ait şubede kolinin ağırlığı tartılmadan sadece boyutları ölçüldü ve göndermek istediğim adres soruldu. Gaziantep şehir merkezinde bir adrese göndermek istediğimi belirttim. Söylenen ilk fiyat 77 lira oldu.

    'Ücret 98 liraya çıktı'

    Aynı caddedeki başka bir kargo firmasına yine aynı koli ile gidip Gaziantep’e göndermek istediğimi yineledim. Bu defa hem kolinin boyutları ölçüldü hem de ağırlığı tartıldı. Şubedeki müşteri temsilcisi kolinin Gaziantep’e gönderimi için benden 98 lira talep etti. Yine aynı caddede bulunan üçüncü bir firmaya ait şubeye girdim. Bu kez 67 lira talep edildi. Eğer sigorta yaptırmak istersek 7.5 lira daha ödemem gerektiği söylendi.

    'Göz aşinalığı artık alıştım'

    Caddede yürümeye devam ettim ve dördüncü bir firmaya ait şubeye girdim. Bu firma çalışanı ne ölçüm yaptı ne de kolinin ağırlığını tarttı. Bana, Gaziantep’e gönderim için 74 liralık bir ücret çıktığını söyledi. Ölçüm ve tartım yapmadığını, neye göre fiyat belirlediğini sorduğumda ise 'Göz aşınalığı artık alıştım' şeklinde cevap verdi. Fiyatı yüksek bulduğumu belirtip başka fimalara danışmak üzere şubeden ayrıldım.

    'Başka bir kargo firması 29 lira ücret çıkardı'

    Hemen yan taraftaki başka bir kargo firmasında ise göndermek istediğimiz koli için hem ölçüm hem de tartım yapıldı. Ayrıntılı adresi aldıktan sonra bana, İstanbul-Gaziantep gönderimi için 29 liralık bir ücret söylendi. Son bir şirketten daha fiyat almak istedim. Uğradığım altıncı kargo şirketi ise kolinin boyutuna bakıp adresi öğrendikten sonra Gaziantep için 22 liralık bir ücret talep etti. Firmalar gönderim süresi için ise 2-3 günden bahsediyor.

    'Evden alımda en az 10 lira artıyor'

    Eğer kargo şirketini arayıp aynı koliyi evinizden aldırtmak istiyorsanız mesafeye ve pakete göre değişmekle birlikte en az 10 liralık bir ek ücret ödemeniz gerekiyor. Sektör temsilcileri, 'Bir zarfı bile kargo şubesinden göndermek isterseniz 16 lira ödersiniz; ancak evden aldırmak istediğinizde 22 lira ödeyeceksiniz. Bu koliler için değişebiliyor' ifadelerini kullandı."

    'Eğer küçük bir ürün gönderecekseniz büyük bir kolinin içerisine koymayın'

    Söz konusu haberin devamında fiyatların neden değişim gösterdiğini sektör temsilcilerine sorduğunu aktaran Eser, aldığı yanıtları da şöyle aktardı:

    • "Dağıtım ağı güçlü olan firmalar daha hızlı gönderim sağlayabiliyor. Bir firma 7 günde gönderim yaparken bir firma 2 günde yapıyorsa bu fiyata yansıyabilir. Çünkü dağıtım ağı için yüksek maliyet ödüyor.
    • Bazı firmalar kilograma, bazıları gönderimin boyutuna bakar. Eğer küçük bir ürün gönderecekseniz büyük bir kolinin içerisine koymayın. Firmalar ağırlığa değil araçta kolinin kapladığı yere göre fiyat çıkarıyor.
    • Şubeye gittiğinizde ürününüzü mutlaka tarttırın ve ölçtürün. Eğer göz kararı bakıp fiyat söyleniyorsa kesinlikle kabul etmeyin. 7 desi ile 10 desi arasında 25 lira fark çıkabilir.
    • Kırılacak ya da önemli bir ürün gönderiyorsanız fatura endeksli gönderim yapın. Daha sonra firmadan zararınızı isteyebilirsiniz.
    • Kargoların taşıma esnasında kaybolması neredeyse imkânsız. Genellikle yanlış barkod yüzünden farklı bir adrese gidiyor ve orada durum ortaya çıkıyor. Kayıp kargolar için mutlaka firmadan geri dönüş isteyin. Bulmak zorundalar."
    Etiketler:
    Uyarı, sektör, Gaziantep, koli, İstanbul, Fiyat, Kargo
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