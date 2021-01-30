Özel İletişim Vergisi'ne yapılan zam faturaya nasıl yansıyacak?

Özel İletişim Vergisi'ne (ÖİV) yapılan zam, 100 TL'lik bir faturada önceki dönemde KDV ve ÖİV toplam bedeli olan 20.32 TL'yi 21.88 TL'ye çıkaracak.

Türkiye gıda fiyatlarındaki artışı tartışırken Özel İletişim Vergisi'nin dün gece yüzde 10'a çıkarılması dikkat çekti. Gözler bu artışın fiyatlara nasıl yansıyacağına da çevrildi.

Habertürk gazetesinden Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Özel İletişim Vergisi'ne yapılan bu artış 100 TL'lik bir faturada önceki dönemde KDV ve ÖİV toplam bedeli olan 20.32 TL'yi 21.88 TL'ye çıkaracak. Yani bu artış 100 TL'lik faturada 1.56 TL zam olarak vatandaşın iletişim maliyetini artıracak. Türkiye'de ortalama fatura tutarı 60 TL olduğu düşünüldüğünde de her vatandaşın cebinden ayda 1 TL daha fazla çıkacak. Ancak 100'de 1.56 puan vatandaşın enflasyonu artmış olacak. Diğer yandan da bu kararla devlet 1 yılda 1.5 milyar lira ilave vergi geliri elde etmiş olacak.

Sektör aktörleri ne yapacak?

Şimdi gözler telekom sektöründe faaliyet gösteren şirketlere de çevrildi. Alkollü içecekler sektöründeki vergi artışlarının bir kısmını ilgili sektör aktörleri fiyatlarına doğrudan yansıtmamıştı. Koronavirüs ile mücadele ortamında vatandaşın vazgeçilmezi olan internette özellikle telekom sektörünün aktörlerinin faturalara yansıyacak ortalama 1 TL'lik artışı doğrudan yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

Özel sektörün vergi artışını nasıl yansıtacağı bilinmiyor ancak şubat ayında güncellenmesi beklenen TÜİK enflasyon sepetinde bugün haberleşme harcamalarının katkısı yüzde 4. Yani bu vergi artışı doğrudan fiyatlara yansıtıldığında 100'de 1.56 puanlık artış yaşanacağına göre TÜİK'in yıllık enflasyonuna 0.063 puanlık ek artış getirecek.

Vergi artışından etkilenen hizmetler şöyle:

- Ön ödemeliler dahil her türlü mobil elektronik haberleşme kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme (konuşma) hizmetleri.

- Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler.

- Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti.

- Diğer elektronik haberleşme hizmetleri.