Avrasya Tüneli geçiş ücretine yüzde 26 zam

Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretine bugünden itibaren zam geldi. Yüzde 26'lık fiyat artışıyla otomobiller için Avrasya Tüneli geçiş ücreti 46 lira, minibüsler için ise 69 lira oldu.

Yap-işlet-devret modeli ile yapılan geçiş garantili Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretine 1 Şubat itibarıyla zam yapıldı.

Yüzde 26'lık fiyat artışıyla otomobiller için Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücreti 46 lira, minibüsler için ise 69 lira oldu. Her gün tüneli kullanan bir araç sahibi gidiş–dönüş için ayda 2 bin 852 lira ödeyecek.

Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 69 TL olarak belirlenmiştir. Fiyatlara %8 KDV dahildir. Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçlar geçebilmektedir."