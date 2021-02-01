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    Gümüş sikkeler

    Finans piyasalarında müesses nizama isyan: GameStop'tan sonra gümüş çılgınlığı

    © AFP 2020 / STEFAN SAUER / DPA
    Ekonomi
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    Wall Street'te GameStop isyanı başlatan Reddit'te örgütlü küçük yatırımcılar, geçen haftanın ortasından itibaren gümüş almaya teşvik eden binlerce paylaşım yapıp yüzlerce YouTube videosu yayımladı. Büyük finans kurumlarının kontrol ettiği gümüş fiyatı, bunun sonucunda son 5 ayın zirvesini gördü.

    ABD'de sosyal medya platformu Reddit üzerinden örgütlenen küçük yatırımcılar grubu, Wall Street düzenine isyan edip GameStop, AMC Entertainment, BlackBerry, Nokia, Bed Bath & Beyond, Express, Koss, Naked Brand gibi zordaki şirketlerin hisselerinin değerini yüzlerce kat artırması sonrası gözlerini gümüşe dikti. 

    Zordaki hisseleri kısa pozisyondan açığa satan büyük ve kurumsal yatırımcılara, hedge fon yöneticilerine ağır darbe indiren Reddit örgütlenmesi, bu kez geçen haftanın ortasından itibaren küçük yatırımcıları gümüş almaya teşvik eden binlerce paylaşım yaptı, yüzlerce YouTube videosu yayımladı. 

    Böylece yükselişe geçen gümüş, alım-satımlarda bugünkü yüzde 10'luk yükselişle yüzde 18 civarında değer kazandı ve onsu 28.98 dolardan son 5 ayın en yüksek rakamlarını gördü.

    Oysa teknoloji dahil günlük hayatta çok yaygın kullanıldığından gümüşün değerinin düşük tutulması politikası güdülüyor. Bunun için en büyük Amerikan yatırım bankası JP Morgan, devasa miktarlarda stokladığı gümüşü ileri tarihli-sabit fiyatlı 'Futures' yönetimiyle gümüş piyasasına geri satıyor. Ancak yeryüzünde gümüş rezervlerinin sınırlı olmasından ötürü, 'gümüş tekeli' JP Morgan, eninde sonunda artan talep sayesinde stokladığı gümüşleri istediği fiyattan istediğine satabilecek. Finans kurumları, perakende yatırımcılara Exchange Traded Funds (ETF) yöntemiyle gümüş hissesi satarken, bu hisseleri fiziksel gümüşe çevirmenin şartları netameli oluyor.

    Burada devreye giren Redditçiler, perşembeden beri maddi gümüş için talebin iki katından fazla artmasını sağladı. Cuma günü tek bir gün içinde her biri bir ons gümüşü temsil eden 37 milyondan fazla hisse yaratıldı. Avustralya merkezli gümüş çıkaran şirketlerin hisseleri de bugün yüzde 20-40 arasında arttı. 

    Londra merkezli finans şirketi IG Group'un Melbourne'deki analistlerinden Kyle Rodda "Reddit ahalisi, gümüş piyasasında kısa pozisyonda sıkışma katalize etmeye girişerek gözlerini daha büyük bir balinaya dikti. Bu onların büyük ve cesur Moby Dick anı" değerlendirmesini yaptı.

    ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Aaron Cope da 500 gümüş para alarak Moby Dick'e karşı sefere katılmış durumda. The Guardian'ın aktardığına göre, aslında 8 yıldır gümüş alıp satan Cope, bu son dalgayla gümüş alım-satımına giren 10'dan fazla arkadaşının olduğunu belirtti.

    Büyük bankaların gümüş stokladığı, merkez bankaları ve hedge fonların büyük varlıkların fiyatlarını kontrol etmek yoluyla diğer her şeyi de kontrol ettiği bir dönemde yaşadıklarına dikkat çeken Cope, bunun herkesin özgür bir yaşam sürmek ve bir gelecek sahibi olmak imkanlarını engellediğini vurgulayarak şöyle konuştu:

    "Kimse sıradan vatandaşı umursamıyor, piyon muamelesine layık görüyor. Onlar da kendilerini artık piyon olarak hissetmemek için bunu başlattı."

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    Aydoğan, şöyle devam etti: “Müşterilerimiz turşuyu dükkanda oturarak içemedikleri için müşterilerimize şu anda paket bardak olarak veriyoruz. Bardakların ağzını biz kendimiz burada kapatıyoruz. Acılı turşu nezleye, gribe, korona virüse çok iyi geliyor. Müşterilerimizden de bu konuda yoğun talepler alıyoruz. O nedenle bardakta turşumuzun ağzını kapatıyoruz, bu şekilde müşterilerimize hizmette bulunuyoruz. Müşterilerimizde bu durumdan çok memnun olduklarını söylüyorlar.”
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