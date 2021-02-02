Elvan: 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan﻿﻿, yapılandırma kapsamında vergi dairelerine 7 milyon 679 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu açıkladı. Elvan, "Yapılandırma kapsamında 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı, şu ana kadar 4.1 milyar lira tahsil edildi" dedi.