Altının düşüşü sürüyor: Gram 426, çeyrek 696 TL

Altının bir dönem gördüğü rekor fiyatların ardından bugünlerde düşüşü sürüyor. Altının gram fiyatı serbest piyasadan gelen rakamlara göre; 426 TL olarak kaydedilirken çeyrek fiyatı ise 696 TL’den işlem görüyor.

Altın, etkilenmiş geçtiğimiz sene belirli dönemlerde rekor fiyatlara ulaşarak 500 TL'nin üzerine çıkmıştı. Bu yükseliş yerini düşüşe bırakırken geçtiğimiz gün sarı metal uzun süredir yaşadığı en düşük fiyatlardan işlem gördü. Peki, 3 Şubat 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar.

Gram altının fiyatı bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre 426 TL olarak işlem görüyor.

Altınla ilgili güncel fiyatlar şu şekilde:

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 384,27

SATIŞ: 413,13

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.835,00

SATIŞ: 2.873,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.818,00

SATIŞ: 2.861,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.720,11

SATIŞ: 2.773,99

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.384,00

SATIŞ: 1.406,00