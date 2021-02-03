Altının düşüşü sürüyor: Gram 426, çeyrek 696 TL

Altın, etkilenmiş geçtiğimiz sene belirli dönemlerde rekor fiyatlara ulaşarak 500 TL'nin üzerine çıkmıştı. Bu yükseliş yerini düşüşe bırakırken geçtiğimiz gün sarı metal uzun süredir yaşadığı en düşük fiyatlardan işlem gördü. Peki, 3 Şubat 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar.
Gram altının fiyatı bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre 426 TL olarak işlem görüyor.
Altınla ilgili güncel fiyatlar şu şekilde:
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 384,27
SATIŞ: 413,13
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.835,00
SATIŞ: 2.873,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.818,00
SATIŞ: 2.861,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.720,11
SATIŞ: 2.773,99
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.384,00
SATIŞ: 1.406,00
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