Ocak ayı enflasyonu: Aylık 1.68, yıllık 14.97

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12.53, yurt içi üretici fiyatları yüzde 13.64 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1.68, Yİ-ÜFE yüzde 2.66 artış gösterdi. TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1.68, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.97 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 2.66, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 26.16 arttı.

Zam şampiyonu mandalina

Ocak ayında zam şampiyonu yüzde 26.77 ile mandalina oldu. Mandalinayı yüzde 25.50 ile otoban ücreti, yüzde 21.29 ile salatalık izledi.

Yıllık en düşük artış yüzde 1.35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 2.12 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6.13 ile eğitim ve yüzde 6.32 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24.53 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 23.25 ile ev eşyası ve yüzde 21.43 ile ulaştırma oldu.

Yüzde 1.5 civarı aylık enflasyon bekleniyordu

Anketlerde ekonomistlerin ocak ayı tüketici fiyatları aylık tahminler yüzde 1.50 civarında şekillenirken böylece yıllık enflasyonun yüzde 14.80 olması bekleniyordu.