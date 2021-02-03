PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı belli oldu

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony tarafından ilk olarak 1994 yılının sonlarında piyasaya sürülen PlayStation ailesinin son üyesi PlayStation 5, geçen kasım ayında Türkiye'de satışa sunuldu.

Sony dünyanın pek çok noktasında normal sürümün yanında bir de disksiz olan dijital sürümü satışa sundu, ancak bu sürüm Türkiye'de satışa çıkmadı.

Şirket sonunda PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı. PlayStation Türkiye resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre PlayStation 5'in disksiz sürümü bu ay içerisinde raflardaki yerini alacak.

PlayStation 5 Dijital Sürüm Şubat 2021’de 5999 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla oyuncularla buluşuyor.#PS5 pic.twitter.com/fUUcdsvLJs — PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) February 2, 2021

​Aynı açıklamaya göre, PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı 5 bin 999 TL olacak. Sony, PlayStation 5'in disksiz sürümünün yurt dışı fiyatını ABD için 399 dolar, Avrupa Birliği ülkeler için 399 euro olarak belirlemişti.