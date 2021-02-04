Esnaf ve sanatkarların kredi borçları ertelendi

Halkbank'tan kullanılan ve 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arasındaki 6 aylık dönemde ödenmesi gereken kredi taksitlerine erteleme geldi. Esnaf ve sanatkarlar erteleme süresince çalışan sayısını azaltamayacak.

Kovid-19 sebebiyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarların, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaletiyle veya doğrudan Türkiye Halk Bankası’ndan kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçları ertelenecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Erteleme dönemi boyunca taksit/anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca esnaf ve sanatkarlara yansıyan kısmı ile bu tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.

Erteleme dönemi boyunca çalışan çıkarılamayacak

Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında eksilme tespit edilenler ise erteleme kapsamından çıkarılacak.