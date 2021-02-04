Enerji Bakanı Dönmez: Hedefimiz 5 yıl içinde yıllık 100 ton altın üretimine ulaşmak

Bilecik'in Söğüt ilçesinde altın kaynağı tespit edilen Gübretaş'ı ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Hedefimiz dünyada 100 tonun üzerinde üretim yapan 10 ülke arasına girmek” dedi. Dönmez 2020 yılında da altın ithalatında rekor kırıldığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Söğüt'te altın kaynağı tespit edilen sahayı inceledi, bölgede çok önemli bir rezervin bulunduğunu hatırlattı.

Özellikle son 5 yılda gerek Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) gerekse özel sektör eliyle yaklaşık 400 ton üretilebilir nitelikte altın rezervi keşfedildiğini belirten Dönmez, "Bunları şu anda özel sektör eliyle üretime aldığımız yerlerimiz var." ifadesini kullandı.

’42 ton ile altın üretiminde bir rekor’

Türkiye'nin geçen yıl 42 tonluk rakamla altın üretiminde bir rekor kırdığını vurgulayan Dönmez, "Bundan 20 yıl önce birkaç kilogram mertebesinde olan altın üretimini artık tonlarla ifade ediyoruz. Hedefimiz, 5 yıl içerisinde yıllık 100 ton üretime ulaşmak ve böylece dünyada 100 tonun üzerinde üretim yapan 10 ülke arasına girmek.” dedi.

Geçtiğimiz yıl altın ithalatında da rekor kırıldığını belirten Dönmez, “Neredeyse 25 milyar dolarlık altın ithalatı söz konusu oldu."

'İlk altın üretimi, en geç 2023 yılında'

Bilecik'in Söğüt ilçesinde tespit edilen altın kaynağına ilişkin bilgi veren Dönmez, en geç 2023 yılında bölgeden ilk altın üretiminin gerçekleşeceğini ifade etti. Enerji Bakanı ayrıca üretimde 800 ila 1000 kişinin de doğrudan istihdam edileceğini belirtti.