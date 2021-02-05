Merkez Bankası Başkanı Ağbal: Bu yıl uzun bir süre için faiz indirimini düşünmek mümkün görünmüyor

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, bu yıl uzun bir süre için faiz indirimini düşünmenin mümkün görünmediğini söyledi.

TCMB Başkanı Ağbal, Reuters'a verdiği demeçte, yabancı merkez bankaları ile döviz swap anlaşmaları yapma planları olmadığını söyledi.

Ağbal, harcanan döviz rezervlerinin ihaleleri kullanarak sabırlı şekilde artıracaklarını ifade etti.

2021'de uzun bir süre için faiz indirimini düşünmenin mümkün görünmediğini söyleyen Ağbal, faizi çok erken indirmenin ekonomik maliyetleri olduğunu gösterdiğini belirtti.

Enflasyon rakamlarında yukarı yönlü risk

Ocak ayı enflasyon rakamlarının tahminlere yönelik yukarı yönlü riske işaret ettiğini kaydeden Ağbal, enflasyonda tahmin patikasının üzerinde herhangi bir hareket olmadan önce politika sıkılaştırmaya hazır olduklanı söyledi.

Dünya'nın aktardığı habere göre Ağbal, merkez bankasının amacının para politikası kararları ile piyasanın önüne geçmek olduğu anlattı.

TCMB Başkanı, piyasalara TCMB'nin politika kararlılığının bilincine vardıkça daha fazla sermaye girişi beklediklerini ifade etti.