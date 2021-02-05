Kayıt
14:30 05 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Çanakkale`de

    Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Çanakkale Köprüsü'yle yılda 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız

    © AA
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 52
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/05/1043738681_0:0:1201:676_1200x675_80_0_0_21b870151b5641a7693779ef5f5ca2fc.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202102051043738733-ulastirma-bakani-karaismailoglu-canakkale-koprusuyle-yilda-567-milyon-lira-tasarruf-saglayacagiz/

    1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaları yerinde izleyen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Proje tamamlandığında yıllık toplam 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız" dedi.

    1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım sürüyor. Köprü şantiyesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Artık ana kablo montajına başlıyoruz. Köprümüzün, 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" diye konuştu.

    Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada köprünün öne çıkan özelliklerinden bahsederek, şöyle konuştu:

    "1915 Çanakkale Köprüsü'nün, dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacağının altını çizmek istiyorum. Diğer yandan dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine sahip. Tamamlandığında, dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde dizayn ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek."

    'Dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak'

    Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nün birçok özelliğinin tarihsel bir noktaya dikkat çektiğini belirtti.

    "Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret ederken, iki çelik kule arasındaki 2 bin 23 metrelik orta açıklık Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize edecektir. 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde, deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacaktır."

    Bakan Karaismailoğlu, köprünün Avrupa ve Asya ankraj bloklarında imalatların yüzde 99 oranında gerçekleştiğini, askı halatı ve tabliye imalatlarının fabrikalarda devam ettiğini de bildirdi.

    'Çanakkale Boğazı’ndan geçiş süresi 6 dakikaya inecek'

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprünün bölgede yaşayanları büyük ölçüde rahatlatacağına dikkat çekti.

    "Çanakkale Boğazı’ndan devam etmekte olan feribot geçişi, özellikle yaz aylarında hem yolculara hem de Çanakkalelilere dayanılmaz bir çile çektiriyordu. Köprümüz tüm bu zorlukları ortadan kaldıracak, Çanakkale'de ve bölgesinde yaşamı adeta kökten değiştirecektir. 1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini altı dakikaya kadar indirecek.

    'Her yıl 567 milyon lira tasarruf'

    Karaismailoğlu köprünün ekonomik katkılarından da bahsederek, "Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 465 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 102 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız" dedi.

    İlgili konular:

    Deprem uzmanı Prof. Dr. Doğan Perinçek: Çanakkale Köprüsü fay üstünde
    Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz
    Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak
    AK Partili Turan'dan Çanakkale Köprüsü açıklaması: Yıl sonunda araçla karşıya geçeceğiz
    Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı
    Etiketler:
    Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma, Adil Karaismailoğlu, Köprü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale 1915 Köprüsü, Çanakkale
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tayland'daki engelli köpek barınağı salgın nedeniyle tehdit altında
    Tayland'daki engelli köpek barınağı ve tedavi merkezi koronavirüs salgını nedeniyle tehdit altında
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İl-114-300
    İl-114-300 yolcu uçağı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet