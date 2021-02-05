Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Çanakkale Köprüsü'yle yılda 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız

1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaları yerinde izleyen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Proje tamamlandığında yıllık toplam 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız" dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım sürüyor. Köprü şantiyesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Artık ana kablo montajına başlıyoruz. Köprümüzün, 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada köprünün öne çıkan özelliklerinden bahsederek, şöyle konuştu:

"1915 Çanakkale Köprüsü'nün, dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacağının altını çizmek istiyorum. Diğer yandan dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine sahip. Tamamlandığında, dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde dizayn ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek."

'Dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak'

Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nün birçok özelliğinin tarihsel bir noktaya dikkat çektiğini belirtti.

"Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret ederken, iki çelik kule arasındaki 2 bin 23 metrelik orta açıklık Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize edecektir. 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde, deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacaktır."

Bakan Karaismailoğlu, köprünün Avrupa ve Asya ankraj bloklarında imalatların yüzde 99 oranında gerçekleştiğini, askı halatı ve tabliye imalatlarının fabrikalarda devam ettiğini de bildirdi.

'Çanakkale Boğazı’ndan geçiş süresi 6 dakikaya inecek'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprünün bölgede yaşayanları büyük ölçüde rahatlatacağına dikkat çekti.

"Çanakkale Boğazı’ndan devam etmekte olan feribot geçişi, özellikle yaz aylarında hem yolculara hem de Çanakkalelilere dayanılmaz bir çile çektiriyordu. Köprümüz tüm bu zorlukları ortadan kaldıracak, Çanakkale'de ve bölgesinde yaşamı adeta kökten değiştirecektir. 1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini altı dakikaya kadar indirecek.

'Her yıl 567 milyon lira tasarruf'

Karaismailoğlu köprünün ekonomik katkılarından da bahsederek, "Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 465 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 102 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız" dedi.