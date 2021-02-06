Elon Musk'tan 'geleceğin para birimi' anketi

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk, Twitter hesabından "geleceğin para birimi" anketi başlattı. Seçenekler arasından D"ogecoin" ve "diğer tüm kripto paralar" yer alıyor.

Arka arkaya yaptığı paylaşımlarla Dogecoin'in değerinde ani artışlar yaşanmasına sebep olan Elon Musk aynı zamanda Dogecoin'i "halkın kripto parası" gibi tanımlarla da gündemde tutmaya devam ediyor.

Elon Musk bugün Twitter'da paylaştığı bir anketle takipçilerine geleceğin para biriminin ne olacağını sordu.

The future currency of Earth — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2021

Şeçenekler arasında Dogecoin ve diğer tüm kripto paralar olan anketi şu an için büyük bir farkla Dogecoin önde götürüyor.