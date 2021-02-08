CHP Niğde Milletvekili Gürer: Patates sonunda hayvan yemi oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ürününü hayvan yemi olarak kullanmaya başlayan üreticileri ziyaret etti. Gürer, “TMO ve tarım kredi kooperatifleri, depolarda kalan patatesleri alarak hem hayvan yemi olmaktan kurtarsın hem de fakir fukaranın tüketeceği gıda maddesi haline dönüştürsün” dedi.

'1-2 ay sonra hayvan yemi olarak kullanılmaz'

Gazete Duvar'ın haberine göre depolarda çürümeye terkedilen patatesi hayvan yemi olarak kullanan üreticiler, 1 liraya mal ettikleri patatesi tüccara 60 kuruşa bile satamadıklarını belirterek, “Satamadığımız patatesi artık hayvan yemi olarak kullanıyoruz. Bu ürün 1-2 ay daha depoda kalırsa çürür ve o zaman hayvan yemi olarak da kullanılamaz” ifadelerini kullandı.

Niğde’deki depolarda 500 bin tona yakın patatesin artık çürümeye yüz tuttuğunu söyleyen Gürer, “Üretici, hayvan yemine gelen zamları da göz özünde bulundurarak, patatesi hayvan yemi olarak kullanmaya başladı. Bu durum üretici açısından üzüntü vericidir” diye konuştu.

Büyükşehirlerdeki marketlerde 3 liradan satılan patatesin, Niğde’de tüccara 60 kuruşa bile satılamadığına değinen Gürer, “İktidar patates üreticisinin sorunlarına kulak tıkıyor. Bu olumsuz tabloyu aylar önce öngörüp yetkilileri uyardık. En azından maliyetini karşılayacak bir fiyatla bu ürün TMO ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla alınıp, yine uygun fiyatlarda tüketiciye sunulabilir. Halen bir şans daha varken, iktidarın bu çağrımızı dikkate alıp, patatesin hayvan yemi olarak kullanılmasını önleyip, fakir fukaranın tüketebileceği bir gıda maddesi haline getirmesi gerekir. 1-2 ay daha bu ürün depoda kalırsa, çürür ve hayvana yem olarak bile verilmez” diye konuştu.