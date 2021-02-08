Sevgililer Günü için Türkiye'den 22 ülkeye 70 milyon dal kesme çiçek gönderildi

14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde Türkiye'den yurt dışına çiçek ihracatı hız kazandı. Türkiye'den Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Ukrayna başta olmak üzere 22 ülkeye 70 milyon dal kesme çiçek sevkiyatı yapıldı.

Türkiye genelindeki kesme çiçek üretiminin büyük bir bölümünün yapıldığı Antalya'da 25 Ocak'tan itibaren Sevgililer Günü mesaisi başladı.

Sabahın erken saatlerinde işlerinin başına geçen sektör çalışanları, seralardaki karanfil başta olmak üzere ağırlıklı olarak kırmızı renkli çiçekleri toplayıp sevgililer için hazırladı.

Paketlenen çiçekler, tırlarla Türkiye'den 22 ülkeye dağıtım için depolardan yola çıktı. Bir hafta daha devam edecek son sevkiyatlar için hazırlanan çiçekler ise uçaklarla gönderilecek.

'Sevgililer için 7 milyon dolarlık ihracat'

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, çiçek ihracında geçen yıla göre bu yıl artış yaşandığını belirtti ve "Sevgililer Günü için 70 milyon dallık bir sevkiyatımız oldu, bunun da parasal değeri yaklaşık 7 milyon dolar. Geçen yıl 60 milyon dal sevkiyatımız olmuş, 6 milyon dolar civarında da bir gelir sağlanmıştı. Rekor denilebilecek bir artışımız söz konusu" dedi.

'En çok çiçek Hollanda’ya gidiyor'

Yılmaz, geçen yıl bu dönemlerde koronavirüs etkilerinin yaşanmadığını anımsatarak, bu yıl salgına rağmen ihracatta ciddi bir artış yaşandığını bildirdi. Çiçekte en büyük pazarın Hollanda olduğunu aktaran Yılmaz, büyük alıcı konumundaki Hollanda'nın Türkiye'den aldığı çiçeklerin bir kısmını da başka ülkelere sattığını belirtti.

Türkiye'den Hollanda'nın yanı sıra İngiltere, Almanya, Romanya, Ukrayna gibi Avrupa ağırlıklı ülkelere çiçek satışı yapıldığını söyleyen Yılmaz, "Lojistik olarak problem yaşayan Kolombiya, Ekvator gibi ülkelerin açığını Avrupa bizden karşılıyor" dedi.

‘Revaçta olan çiçekler: kırmızı gül ve karanfil’

Sevgililer Günü'nde daha çok kırmızı çiçeklerin talep gördüğünü belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kırmızı güller, karanfiller revaçta. Ağırlıklı olarak karanfil ihracatı yaptık. Bunun yanı sıra 100'ün üzerinde farklı çiçeği pazara sunduk. Gülü daha fazla iç piyasada değerlendirdik. Özel günlerde süs bitkileri sektörü canlılık kazanıyor. Çiçek, huzuru, dinginliği, mutluluğu çağrıştırıyor. İnsanlar çiçekle birbirlerini mutlu ediyor."