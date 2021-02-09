Lokanta, kafe ve pastanelere e-adisyon zorunluluğu getirildi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne eklen bir madde ile lokanta, kafe, pastane, bar, pavyon gibi masada servis yapılan gerçek usulde vergilendirilen işletmelere e-adisyon uygulaması zorunluluğu getirildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı, yıllık veya aylık satış hasılatlarını dikkate alarak, geçiş sürecini belirleme konusunda yetkilendirildi. Başkanlığın geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vereceği kaydedilen tebliğde herhangi bir başlangıç tarihi yer almadı.

Ayrıca, 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 'e-faturaya geçiş zorunluluğu' başlıklı 'b bölümü'nde yapılan değişiklikle SGK ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç etken madde temin eden tüm mükellefler, e-fatura kapsamına dahil edildi.

Dünya'nın aktardığı habere göre, bu gruptaki mükellefler 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçecek. Ayrıca e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin 30 bin lirayı aşan faturaları e-belge portalı veya entegratör kuruluşların sistemi aracılığıyla düzenlenecek. Bu şartlara uymayanlara özel usulsüzlük cezası uygulanacak.