Tesla'nın Bitcoin hamlesinden sonra rekor yükseliş: 47 bin dolar seviyesini geçti

Bitcoin fiyatları, Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurmasından sonra dün rekor yükseliş kaydederek 47 bin doların üzerini gördü. Kripto para birimi Bitcoin, pazartesi günü yaşanan yükselişle neredeyse yüzde 20 değer kazandı.

Tesla’nın Amerikan sermaye piyasaları regülatörüne (SEC) 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını bildirmesi sonrasında Bitcoin fiyatları dün rekor yükselişle 47 bin dolar seviyesini geçti. Bir miktar geriledikten sonra yeniden yükselen kripto para, TSİ 08:02'de 47.014 dolar civarından işlem görüyor.

Kripto destekçileri uzun zamandır kurumsal bir şirketin Bitcoin’i benimsemesinin önemine vurgu yapıyorlardı, fakat Bitcoin’i ödeme aracı olarak kullanan şirketler MicroStrategy ve Square Inc ile sınırlıydı.

BloombergHT'nin haberine göre, S&P 500’ün en büyük dördüncü şirketinin Bitcoin’e girmesi ise her şeyi kökünden değiştirerek yeni bir tartışma yarattı.

© Sputnik Tesla'dan 1.5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı diyen Fundstrat Global Advisors stratejisti David Grider, bunun bir gecede gerçekleşmeyeceğini fakat şirketlerin hazinelerinin girişi için alan olduğunu ve bu eğilimin devam edeceğini düşündüklerini belirtti.

'S&P 500’deki diğer firmalar da seni takip edecektir'

Elon Musk, MicroStrategy CEO’su Michael Saylor ile Twitter üzerinden gerçekleştirdiği bir konuşmadan Tesla’nın bilançosunun Bitcoin’e taşınmasının mümkün olup olmadığını sormuştu.

“Eğer hissedarlarına 100 milyar dolar değerinde bir iyilik yapmak istiyorsan bilançonu dolardan Bitcoin’e taşımalısın” diyen Saylor, “S&P 500’deki diğer firmalar da seni takip edecektir ve zamanla bu iyilik 1 trilyona dolara kadar çıkabilir.” diye eklemişti.

Musk ise bu kadar büyük bir işlemin mümkün olup olmadığını sormuş, Saylor da bunun mümkün olduğunu ve geçen aylarda 1,3 milyar dolar Bitcoin aldığını ve isterse taktiklerini özel bir şekilde paylaşabileceğini belirtmişti.