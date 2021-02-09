Merkez Bankası Başkanı Ağbal: Fiyat istikrarı, finansal ve makroekonomik istikrarın temelidir

Yatırımcı toplantıları çerçevesinde ekonomistlerle bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, en önemli görevlerinin kalıcı fiyat istikrarını sağlamak olduğunu söyledi. Ağbal, "Tüm kararlar fiyat istikrarı önceliği ile alınacaktır. Fiyat istikrarı, finansal ve makroekonomik istikrarın temelidir" dedi.

TCMB Başkanı Ağbal, iletişim stratejisinin bir parçası olarak yürütülen yatırımcı toplantıları çerçevesinde ekonomistlerle düzenlenen toplantıda konuştu.

Ağbal, Merkez Bankası olarak kalıcı fiyat istikrarını sağlamanın en önemli ve vazgeçilmez görevleri olduğunu belirterek, attıkları ve atacakları adımlarla bu amaca hizmet edecek para politikası çerçevelerini kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini vurguladı.

Sıkı para politikası ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın, talep kanalı üzerinden daha ılımlı bir ekonomik aktivite düzeyine yönelim sağlayacağını aktaran Ağbal, şunları söyledi: