IMF’den Rus Merkez Bankası’na ‘faiz oranını düşür’ çağrısı

IMF’den yapılan açıklamada, Rusya Merkez Bankası’nın faiz oranını önümüzdeki aylarda düşürmemesi durumunda enflasyonda artışın meydana geleceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, “Zayıflayan rublenin neden olduğu kısa vadeli enflasyonist baskı şu anda enflasyonu yüzde 4 hedefinin üzerinde tutuyor, fakat IMF uzmanlarının beklentisi, enflasyonun 2021 sonunda yüzde 3.5’e düşmesi yönünde” ifadesine yer verildi.

Daha önce uzmanlar, Rusya Merkez Bankası’nın yüksek enflasyon bağlamında faiz oranını dördüncü kez üst üste değiştirmeme kararı alacağı tahmininde bulunmuştu.

Rusya Merkez Bankası geçen yaz faiz oranını tarihin en düşük seviyesi olan yüzde 4.25’e düşürmüştü. Ama değer kaybeden ruble, koronavirüs kısıtlamalarının bir kısmının kaldırılması bağlamında, enflasyonu hızlandırmış, Rusya Merkez Bankası da sonbahar başında faiz oranını düşürme politikasını askıya almıştı.

Rusya’da, 2019’da yüzde 3 olan enflasyon 2020’de yüzde 4.9’e yükselmiş, geçen Ocak ayında da yüzde 5.2’e kadar çıkmıştı.