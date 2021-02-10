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    Norveç- Elektrikli araç

    Elektrikli araç satışı tüm dünyada yükselişini sürdürüyor

    © AFP 2020 / JONATHAN NACKSTRAND
    Ekonomi
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    Tüm dünyada geçen yıl elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre rekor artışla 3.2 milyona ulaştı. Söz konusu satışların yüzde 84.4'ü Avrupa ve Çin'de gerçekleşti.

    Küresel elektrikli araç satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre azalmasına rağmen, Temmuz 2020 itibarıyla elektrikli araç satışlarında artış devam ediyor.

    Özellikle ekim, kasım ve aralık aylarında küresel elektrikli araç satışları aylık bazda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi.

    ​Böylece, geçen yıl elektrikli araç satışları 2019'da satılan 2.1 milyona araca göre yüzde 43 ile rekor seviyede artarak 3.2 milyon adet oldu.

    Bu artışla, dünyadaki toplam elektrikli araç sayısı 10 milyonu aştı. Elektrikli araçların toplam araç pazarındaki payı ise 2019'daki yüzde 2,5 seviyesinden 2020'de yüzde 4.2'ye yükseldi.

    En büyük pazar: Avrupa ve Çin 

    Avrupa'daki elektrikli araç satışları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 137 büyüdü ve toplam 1 milyon 395 bin elektrikli araç satıldı. Avrupa'daki satışların artmasında yeni elektrikli araç modellerinin piyasaya sürülmesi, karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla bu alanda sağlanan teşvikler ve arzdaki büyüme etkili oldu.

    Çin'de geçen yıl satılan 1 milyon 337 bin elektrikli araç bir önceki yıla göre yüzde 12 yükseldi. Böylece, dünyadaki toplam elektrikli araç satışlarının yüzde 84.4'ü Avrupa ve Çin'de gerçekleşti.

    ABD'de 2020'de satılan elektrikli araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 328 bin oldu. Kalan yaklaşık 149 bin elektrikli araç ise diğer ülkelerde satılırken, Japonya, Kanada ve Avustralya'da elektrikli araç satışları düştü.

    2021 hedefi: 4.6 milyon 

    Küresel elektrikli araç satışlarının bu yıl 4.6 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu yılki büyümede ise Kuzey Amerika ve Çin'in öncü olması bekleniyor.

    IEA'ya göre, 2050'de sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için elektrikli araçların küresel araç pazarındaki payının 2030'da yüzde 50 seviyesine yükselmesi gerekiyor.

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