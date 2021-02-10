Rusya Gümrük Servisi İsveçli giyim şirketi H&M’e karşı soruşturma başlatıldığını doğruladı

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), yüklü miktarda vergi kaçakçılığı nedeniyle, Rusya Ceza Kanunu’nun 194. maddesinin 2. bendi uyarınca Aralık 2020’de soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, 2019’da H&M ofisinde yapılan arama sonucu en az 3 milyar rublelik açık tespit edildiği ve bu paranın tahsil edildiği de doğrulandı.

Halihazırda soruşturmanın devam ettiğini belirten FTS, soruşturmanın gidişatı ve diğer detaylar hakkında bilgi vermedi.