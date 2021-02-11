Hotiç ve Yeşil Kundura'nın konkordato talebi kabul edildi

Konkordato talep eden Hotiç Ayakkabı ve Yeşil Kundura'nın mahkemeye sundukları projeler onaylandı. Her iki şirket de tüm borçlarını belirli taksitler halinde ödeyecek.

Kurlardaki ani yükselişin de etkisi ile 2-3 yıl önce birçok ünlü ayakkabı markası konkordato talebinde bulundu.

Beta Ayakkabı ile başlayan süreçte, Eser Ayakkabıcılık, Hotiç, Yeşil Kundura ve Kemal Tanca gibi yüzlerce mağazası bulunan devler aynı taleple mahkemelere başvurdu.

Hürriyet'in aktardığı habere göre, Hotiç Ayakkabı için karar 5 Şubat’ta görülen duruşmada çıktı. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, bir kısım alacaklı vekili şirketin iflasını istedi.

Ancak mahkeme, şirketin borç ödeme planını içeren tasdik talebini kabul etti. Böylece Hotiç Ayakkabı, konkordato kapsamında yapılandırılan 285 milyon liralık borcunu alacaklılara taksitler halinde ödeyecek. Mahkemenin kararına göre şirket, borçlarını 17 taksit halinde ödeyecek. Her bir taksit ödemesinden sonra ikinci taksit ödemesi 6 ay sonra yapılacak. Bir başka ifade ile borçlar 8.5 yılda ödenmiş olacak.

100 milyon liralık borç 60 ayda ödenecek

Sektörün bir diğer devi konumundaki Yeşil Kundura ile ilgili karar ise 8 Şubat günü çıktı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, şirketin konkordato talebini kabul edildi ve daha önce verilen tüm tedbirleri kaldırıldı. Karara göre Yeşil Kundura 100 milyon liralık borcunu 60 ayda 10 taksit halinde ödeyecek.

Öte yandan en son konkordatoya başvuran Kemal Tanca’nın açtığı davada yargılama devam ederken, Ricardo Colli markası ile üretim yapan Eser Ayakkabıcılık, açtığı davadan geçen yıl feragat etti.