Cambridge Üniversitesi araştırması: Bitcoin, Arjantin'in tümünden daha çok enerji tüketiyor

Üretim süreci nedeniyle çevre dostu görülmeyen kripto para birimi Bitcoin'le ilgili yeni bir araştırma yayınlandı. Cambridge Üniversitesi uzmanlarının hesaplamasına göre Bitcoin üreticileri yılda Arjantin'in tamamından daha fazla enerji harcıyor. Bitcoin için harcanan enerji, Türkiye'nin elektrik kullanımının da yüzde 40'ını aştı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık yatırım yapma kararının ardından tarihi zirveyi gören kripto para birimi Bitcoin'e talep yükseldikçe üretimi için bilgisayarların harcadığı enerji de artıyor.

#Bitcoin uses more electricity annually than the whole of Argentina, analysis by Cambridge University suggests.



The tool has ranked Bitcoin’s electricity consumption above Argentina (121 TWh), the Netherlands (108.8 TWh) and.,, pic.twitter.com/qDri2uWQ9v — The Global School for Social Leaders (@globschool) February 10, 2021

​Özel bilgisayarlar ve işlemciler tarafından karmaşık hesaplamalar gerçekleştirilerek yapılan Bitcoin üretimi için harcanan enerji, Arjantin'in yıllık tüketimini geçti.

Hesaplamayı yapan Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacıların verileri, Bitcoin üretimi için yılda yaklaşık 121.36 terawatt saat (TWh) enerji harcandığını ortaya koydu. Paylaşılan grafiğe göre çeşitli ülkelerdeki yıllık toplam enerji tüketimi şöyle: Arjantin'de 121 TWh, Hollanda'da 108.8 TWh, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 113.20 TWh, Norveç'te 122.20 TWh.

Bitcoin üreten bilgisayarların 1 yılda harcadığı enerji, Türkiye'nin de yıllık enerji tüketiminin yüzde 40'ını aştı.

Context for this very good point (energy consumption per year to mine Bitcoin now ranks between total energy useage of Argentina and Norway): https://t.co/0tU927zXlN pic.twitter.com/A7ThzYMNNi — Jacob Wisner (@JacobWisner1) February 10, 2021

saptaması ortaya koyulurken miktarın büyüklüğünü anlatmak için diğer bazı kıyaslamalar da yapıldı.

Buna göre Bitcoin için harcanan yıllık enerji yalnızca İngiltere'de son 27 yıldır elektrikli su ısıtıcılarının harcadığı enerjiyle eş değer.

ABD'de kullanılmasa da olsa da prize takılı olan ev aletlerinin harcadığı yıllık elektrik de tüm Bitcoin üretim ağının yıllık enerji ihtiyacını karşılayabiliyor.

Araştırmacılardan Michel Rauchs, Bitcoin fiyatları yükselmeye devam ettiği sürece bu enerji tüketiminin azalmayacağını söylüyor.

Bitcoin madenciliği çevre kuruluşlarını ayağa kaldıracak kadar yüksek miktarda elektrik enerjisi tüketiyor.

Çıkarılan Bitcoin miktarı arttıkça yeni şifrelerin çözülmesi zorlaşıyor; aynı zamanda ödül olarak verilen Bitcoin miktarı da düşüyor.