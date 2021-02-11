Sabah yazarı Donat: Ucuz, güvenilir alışveriş için 'adres' önerelim, Cezaevi Market

Sabah yazarı Yavuz Donat, gıda fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çekerek "Öyleyse hemen topa girelim ve ucuz, güvenilir alışveriş için 'adres' önerelim; Cezaevi Market" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, 'Cezaevi Market' başlığıyla yayımlanan yazısında son dönemde gıda fiyatlarında yaşanan artışla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

'Tüketiciye atılan kazıkların' geçen haftanın en çok konuşulan konularından biri olduğunu belirten Donat, devamında "Öyleyse hemen topa girelim ve ucuz, güvenilir alışveriş için 'adres' önerelim: Cezaevi Market" dedi.

Donat, şöyle devam etti: