Sabah yazarı Donat: Ucuz, güvenilir alışveriş için 'adres' önerelim, Cezaevi Market

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, 'Cezaevi Market' başlığıyla yayımlanan yazısında son dönemde gıda fiyatlarında yaşanan artışla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.
'Tüketiciye atılan kazıkların' geçen haftanın en çok konuşulan konularından biri olduğunu belirten Donat, devamında "Öyleyse hemen topa girelim ve ucuz, güvenilir alışveriş için 'adres' önerelim: Cezaevi Market" dedi.
Donat, şöyle devam etti:
- "Evet, kader mahkumlarının ürünleri. Etten süte, zeytinden peynire, çaydan reçele, hatta deri monttan deri çantaya, ayakkabıdan hediyelik eşyaya... Aklınıza ne gelirse. Hepsi açık cezaevinin girişindeki mağazada."
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