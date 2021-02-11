Bakan Dönmez: Türkiye bugün itibarıyla TANAP aracılığıyla 9.4 milyar metreküp doğalgaz almıştır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye bugün itibarıyla TANAP aracılığıyla 9.4 milyar metreküp doğalgaz almıştır" bilgisini verdi.

Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Türkiye bugün itibarıyla TANAP aracılığıyla 9.4 milyar metreküp doğalgaz almıştır.

- Üçüncü yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) bu yıl faaliyete geçecek ve doğalgaz altyapımıza esneklik sağlayacak.