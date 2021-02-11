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    Teklif TBMM'de: 'Faizsiz konut ve taşıt'ta 100 milyon lira sermaye şartı

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    Ekonomi
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    Faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

    Sayıları son dönemlerde hızla artan, faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasına ilişkin kanun teklifi AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

    Dünya gazetesinden Canan Sakarya'nın haberine göre teklif, yürütme ve yürürlük maddeleri dahil toplam 23 maddeden oluşuyor. Teklifle birlikte, kapalı bir mekanizma içinde müşterilerine finansman kullandırmak amacıyla aynı müşterilerden fon toplama esasına göre çalışan tasarruf finansman şirketlerine yönelik denetim esasları belirleniyor.

    Finansal kiralama ve finansman şirketleri için ödenmiş sermaye şartı 50 milyon lira, tasarruf finansman şirketlerinin sermaye şartı ise 100 milyon lira olarak belirlendi. BDDK, ekonomik konjonktür ve enflasyona bağlı olarak asgari sermaye tutarını yeniden belirlemede yetkilendirildi.

    Tasarruf finansman şirketleri; faktöring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin tabi olduğu para toplama yasağı kapsamında olmayacak. Ancak bunlar topladıkları paraları, ana faaliyet konuları dışında kullanamayacaklar. Yurt dışında konut veya taşıt alımlarını finansa edemeyecekler.

    Bu kuruluşlar açıklamalarında banka veya katılım bankacılığı altında yer aldıkları izlenimi yaracak içeriklere yer veremeyecekler.

    Bölünme, birleşme veya tasfiye BDDK iznine tabi olacak

    Bu şirketlerin, birleşme, bölünme veya tasfiye gibi işlemleri, tasarruf sahiplerinin menfaatlerini koruma amacıyla BDDK iznine bağlı hale getirildi.

    BDDK, yükümlülükleri toplam varlıklarının üzerinde olan şirketlerin, yükümlülüklerini karşılayamama riskini tespit etmesi halinde, bunlardan ilave tedbirler isteyebilecek.

    Teklifin 7. maddesi ile tasarruf finansman sözleşmelerinde yer alması gereken unsurlar belirlendi. Buna göre müşteriler sözleşme imza tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkına sahip olacak. ayrıca tasarruf dönemi bitene kadar da müşteriler fesih hakkını kullanabilecekler.

    6361 Sayılı Kanunun, Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Birliği’nin ismi Finansal Kurumlar Birliği olarak değiştirildi.

    Tasarruf finansman faaliyetine ilişkin hükümlere aykırılık halinde 62 bin 500 liraya kadar para cezası verilebilecek.

    İnternet üzerinden izinsiz faaliyette bulunan kuruluşların internet sitelerine erişim yasağı getirilebilecek.

    Müşterilerin tasarruflarını çekilmesini engelleyenlere 2 yıla kadar hapis ve 500 güne kadar adli para cezası verilecek.

    Koruma ve gözetimiyle yükümlüğü olduğu para veya para yerine geçen evrakları zimmetine geçirenlere 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilebilecek.

    Faaliyet izni kaldırılmış tasarruf şirketinin yönetim ve denetimini elinde şirketin bulundurmuş kişilerden, şirketin emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek şekilde menfaat sağlayan kişiler ise 20 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacaklar.

    Şirketin tasfiyesi durumunda, normal tasarruf mevduatı gibi devlet garantisi altında olmayan tasarruf finansman şirketlerindeki tasarrufların korunabilmesi amacıyla, tasfiye işlemleri bir kurul tarafından yürütülecek.

    Kanun yürürlüğe girdiğinde faaliyette bulunan şirketler yapılarını en geç 6 ay içinde kanuna uygun hale getirecekler.

    Etiketler:
    AK Parti, TBMM Başkanlığı, Para cezası, Şart, taşıt, Sermaye, Konut, Faiz
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